Подросток пытался душить одноклассника. Родители винят оптимизацию уникальной петербургской школы

В центре образования №173 Петроградского района произошёл конфликт между одноклассниками: один подросток пытался душить другого. Об этом «Фонтанке» рассказали родители.
Пострадавшему 14-летнему мальчику понадобилась медицинская помощь. После рентгена школьнику рекомендовали в течение недели носить воротник Шанца. Ребята учатся в этом учебном заведении с сентября. Ранее они посещали 132-ю школу, расположенную при центре восстановительного лечения «Детская психиатрия» имени Мнухина. Школьники не только учились, но и проходили психологическую реабилитацию.
«Все дети имеют абсолютно точно психиатрические расстройства, у меня в выписке ребенка это все написано. У них у всех педагогическая запущенность, все они не умеют вести себя в конфликтных ситуациях и так далее», — рассказала мама одного из подростков.
132-ю школу ликвидировали как юридическое лицо, а детей с педагогическим коллективом перевели в центр образования №173. Именно реорганизация способствовала накоплению агрессии в детском коллективе, считают родители. В новом учреждении детей не сопровождают различные специалисты, как это было ранее. В Смольном же считают, что, так как у школьников нет инвалидности, значит, они могут учиться в общеобразовательной школе.
Процесс реорганизации родители оспаривают в суде. Подробнее о ситуации читайте в материале «Фонтанки».