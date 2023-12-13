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    Подросток пытался душить одноклассника. Родители винят оптимизацию уникальной петербургской школы

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    9 комментариев

    В центре образования №173 Петроградского района произошёл конфликт между одноклассниками: один подросток пытался душить другого. Об этом «Фонтанке» рассказали родители.

    Пострадавшему 14-летнему мальчику понадобилась медицинская помощь. После рентгена школьнику рекомендовали в течение недели носить воротник Шанца. Ребята учатся в этом учебном заведении с сентября. Ранее они посещали 132-ю школу, расположенную при центре восстановительного лечения «Детская психиатрия» имени Мнухина. Школьники не только учились, но и проходили психологическую реабилитацию.

    «Все дети имеют абсолютно точно психиатрические расстройства, у меня в выписке ребенка это все написано. У них у всех педагогическая запущенность, все они не умеют вести себя в конфликтных ситуациях и так далее», — рассказала мама одного из подростков.

    132-ю школу ликвидировали как юридическое лицо, а детей с педагогическим коллективом перевели в центр образования №173. Именно реорганизация способствовала накоплению агрессии в детском коллективе, считают родители. В новом учреждении детей не сопровождают различные специалисты, как это было ранее. В Смольном же считают, что, так как у школьников нет инвалидности, значит, они могут учиться в общеобразовательной школе.

    Процесс реорганизации родители оспаривают в суде. Подробнее о ситуации читайте в материале «Фонтанки».

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    Комментарии 9

    Гость13 Дек 2023 в 16:21
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