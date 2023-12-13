«Сделали вид, что мы здоровы». После ликвидации уникальной петербургской школы её ученик пытался душить одноклассника

В Петербурге ликвидировали школу, в которой особым детям помогали встраиваться в учебный процесс. Их перевели в учреждение в другом районе, но там они остались, как считают родители, без необходимой психологической поддержки и с дополнительной нагрузкой в виде долгой дороги на уроки. Результат — конфликт в классе с применением удушающего приема. Это не изменило мнения чиновников: если у непростых детей нет инвалидности, они могут учиться в обычной школе.

Заступился за одноклассницу Первого декабря в классе центра образования №173 произошёл конфликт между одноклассниками. Один схватил другого за шею и пытался душить. Происходящее школьники снимали на видео. Агрессор камеры не стеснялся, применяя силу, он спрашивал у одноклассника: «Как дела, братец?».



«Фонтанка.ру»

Мама пострадавшего мальчика узнала о произошедшем от его одноклассников, которые стали звонить родителям.14-летнего подростка отвезли во вторую детскую больницу. После рентгена школьнику рекомендовали в течение недели носить воротник Шанса, а также на месяц ограничить физическую нагрузку.



По словам родителей, конфликтная ситуация в классе развивалась несколько недель. Нападавший подросток, лидер в классе, дружил с одноклассницей. Однако, она в нем разочаровалась и перестала общаться. Подросток трудно переживал разрыв с подругой и в ответ выливал в её сторону словесную агрессию. На перемене при других учениках, как рассказывают родители со слов своих детей, он стал угрожать девочке насилием. За школьницу заступился другой одноклассник, которого «лидер» схватил за шею и провел удушающий прием.



По словам родителей, в этот момент ни в классе, ни в коридоре не оказалось никого из сотрудников школы, поэтому дети стали звонить родителям.

Класс, в котором произошёл конфликт, полностью переведён из другого учреждения — 132-ой школы. Её осенью ликвидировали. Родители уверены, уничтожено уникальное заведение, где помогали реабилитировать сложных детей, не сумевших по разным причинам приспособиться к стандартным школьным будням. Некорректная реорганизация и привела к возросшей агрессии.

«Учителя не справляются с этими детьми, — говорит Ольга. — С этими детьми нужен другой подход. Они [в новой 173-й школе — прим. «Фонтанке»] решают проблему как? Если ребёнок трудный, значит ему нужно объяснять по взрослому. С ними так нельзя, с ними нужно по-другому. Их нужно уговаривать. Они другие дети и перед фактом их ставить нельзя».



Чем известна 132 школа 132-ая школа основана в середине 90-х при центре восстановительного лечения «Детская психиатрия» имени Мнухина. Идея создания такого учреждения была в том, чтобы в одном здании соединить обучение и реабилитацию. В школу принимали детей интеллектуально сохранных с различными психическими расстройствами.

«Решили попробовать такой проект, где дети будут получать медицинское сопровождение с большим количеством специалистов: врачи-психиатры, логопеды, то есть это был целый медицинский комплекс. И обязательно педагогический состав, включая сопровождающих специалистов, — это воспитатели, группа продлённого дня, различные кружки и тому подобное», — рассказывает педагог-психолог Марина Колмыкова, проработавшая в учреждении 26 лет.



До 2012 года школа носила статус коррекционной. По данным СПАРК, в 2013 году школу передали городу и её учредителем стал комитет про образованию. По бумагам из коррекционного учреждение стало общеобразовательным. Однако школа продолжала обеспечивать психологическую реабилитацию. Дети, которые в неё поступали, состояли на учете в психоневрологических диспансерах.

«Нам удавалось, в общем-то, успешно адаптировать детей до общеобразовательных учреждений. Это был уникальный опыт», — отмечает Колмыкова.



К 2023 году ситуация по документам сложилась таким образом, что на территории медицинского учреждения работала общеобразовательная школа. Детей сюда принимали по направлению из ПНД. Их переводили из обычных школ. Обучение проводилось с 5 по 9 класс. Затем школьники могли поступить в колледж.



В 2022-м году в школе оставалось 185 учеников. В отчете на сайте учреждения говорится об уменьшении числа детей из-за «изменения приоритетов в деятельности ЦВЛ «Детская психиатрия имени С.С.Мнухина».

Школа без площадей Родители стали протестовать против реорганизации ещё летом. Тогда в СМИ вышло несколько публикаций. Однако они не повлияли на уже запущенный процесс.

В комитете по образованию «Фонтанке» уточнили, что центру Мнухина понадобились помещения «для расширения оказания помощи больным детям». В Смольном приняли решение о реорганизации школы. Так как она не имела собственного здания, то учеников и педагогический состав должны были присоединить к центру образования № 173. Эта школа реализует, в том числе, коррекционные программы и адаптированные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья.



«Обучающиеся Центра образования № 173, ранее состоявшие в контингенте школы № 132, имеют интеллектуальное развитие, соответствующее возрастной норме, а зачастую высокой норме, и не относятся к категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», — добавили в комитете по образованию.

Дети из 132-ой школы не имеют инвалидности, однако состоят на учете в ПНД, объясняет мать школьника Олеся.

«Психиатрия не имеет права разглашать официально диагнозы, поэтому комитет образования сделал вид, что мы здоровы. Для того, чтобы открыть диагноз, надо запросить разрешение у родителей. Такого запроса не было сделано. Все дети имеют абсолютно точно психиатрические расстройства, у меня в выписке ребенка это все написано. У них у всех педагогическая запущенность, все они не умеют вести себя в конфликтных ситуациях и так далее», — говорит петербурженка.



Если раньше дети ходили в школу на Свердловской набережной, то теперь вынуждены ездить на Петроградскую сторону. По словам Олеси, у некоторых на дорогу уходит больше часа, после этого нужно ещё ехать на реабилитацию в корпус центра Мнухина на Чапыгина. С такой нагрузкой, по мнению родителей, занятия со специалистами не эффективны.

По факту реорганизации прокуратура провела проверку. Ведомство выявило ряд нарушений: не были оценены возможные социально-экономические последствия реорганизации, в протоколе по итогам заседании комиссии по реорганизации указан чиновник, который находился в отпуске. Кроме того, в 132 школе не обучалось ни одного школьника, проживающего на Петроградской стороне, куда теперь нужно ездить на уроки. К первому сентября процесс реорганизации не успели завершить, и 48 детей из 132-ой школы оказались не зачислены ни в одно из учреждений. Также были зафиксированы санитарно-эпидемиологические нарушения. Прокуратурой вынесены представления директору 173-й школы, вице-губернатору Ирине Потехиной.



Сейчас процесс реорганизации завершен. Юридическое лицо 132-ой школы ликвидировано. Но родители и преподаватели оспаривают этот процесс в суде. По словам педагог-психолога Марины Колмыковой, в центе образования №173 укомплектован штат и специалистам из 132-ой школы предложили другие должности, а позже часть из них сократили.



«12 октября нам вручили уведомления о сокращении, — отмечает Колмыкова. — Предлагали, конечно, другие формы работы, но я как высококвалифицированный специалист в своей области не считала нужным идти работать по другой профессии. Предлагали методическую работу, но я умею работать по своей специальности, знаю, как работать с трудными детьми».

Директор Центра образования № 173 на запрос «Фонтанки» не ответила. В администрации Петроградского района к моменту публикации не предоставили ответ на запрос.

