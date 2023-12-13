Вильфанд: декабрь войдет в историю из-за количества опасных явлений

В России с начала декабря зафиксировано необычно много опасных погодных явлений, притом что, как правило, зимние месяцы относительно спокойные. Об этом рассказал ТАСС 13 декабря научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, аномальные холода и сильные снегопады в ближайшие дни ожидаются в ряде регионов страны.
«Этот декабрь войдет в историю по количеству опасных явлений, связанных с холодной погодой и снегопадами. Обычно в зимний период количество опасных явлений в разы меньше, чем летом», — сообщил он.
Зимой погода более предсказуемая и спокойная, поскольку отсутствует фактор взрывной конвекции.
«В это время не бывает конвективных процессов — переноса воздушных масс по вертикали, а опасные явления чаще всего с ними и связаны — грозы, сильный дождь, усиление ветра», — пояснил Вильфанд.
В Петербурге, как уже писала «Фонтанка», начало декабря может войти в топ-10 самых холодных декад месяца. 8 декабря в Ленобласти было до минус 27,7 градуса.