Вильфанд: декабрь войдет в историю из-за количества опасных явлений

В России с начала декабря зафиксировано необычно много опасных погодных явлений, притом что, как правило, зимние месяцы относительно спокойные. Об этом рассказал ТАСС 13 декабря научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, аномальные холода и сильные снегопады в ближайшие дни ожидаются в ряде регионов страны.



«Этот декабрь войдет в историю по количеству опасных явлений, связанных с холодной погодой и снегопадами. Обычно в зимний период количество опасных явлений в разы меньше, чем летом», — сообщил он.

