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    Музыка

    В Петербурге отменен ранее неоднократно перенесенный концерт Shortparis

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    4 комментария

    Концерт группы Shortparis в клубе А2, ранее планировавшийся 30 ноября, затем 3 декабря, а после — 13 декабря, — в итоге не состоится. Обладатели билетов накануне получили уведомление о его отмене организатором. В группе встречи сказано, что отмена произошла «по независящим от группы и организатора причинам».

    В прошлый раз «Фонтанка» интересовалась причинами переноса концерта в комитете по культуре — там сообщили, что организаторы сами отменили выступление, получив информацию, что они не уложились в сроки подачи заявки на согласование концерта. В этот раз комитет располагал информацией только об очередном переносе.

    Группа Shortparis стала попадать в разряд неугодных в ряде СМИ и пабликов еще в 2022 году. Осенью 2022-го артистам пришлось отменять выступление в Минске — организаторы сообщили, что «Министерство культуры Республики Беларусь отказало в гастрольном удостоверении на проведение данного концерта в Минске». Весной 2023-го отменялся ее концерт в Краснодаре, где того потребовали активисты, аргументировавшие свое обращение к городскому руководству политической позицией группы. При этом в Петербурге майский концерт в том же А2 состоялся.

    Сейчас в ближайшем графике Shortparis — выступления в Ереване, Лимассоле, Тель-Авиве, Алматы и Белграде. Ближайшее выступление в России планируется только на 14–15 июня на фестивале «Дикая мята» в Тульской области.

    Деньги за билеты на декабрьский концерт в петербургском клубе А2 организаторы обещают вернуть автоматически от билетного оператора, там же можно уточнить сроки возврата.

    1 декабря вышел новый альбом группы «Гроздья гнева».

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    КонцертОтменаShortparis
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    Комментарии 4

    Alex00013 Дек 2023 в 12:32
    Shortparis -> Longparis -> Neverparis
    +0−0
    Гость13 Дек 2023 в 12:31
    сфигали концерты должны с кем-то согласовываться?!
    +0−0
    alexadmin13 Дек 2023 в 12:27
    Нам задолжали в этой стране!
    +0−0
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