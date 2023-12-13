В Петербурге отменен ранее неоднократно перенесенный концерт Shortparis

Концерт группы Shortparis в клубе А2, ранее планировавшийся 30 ноября, затем 3 декабря, а после — 13 декабря, — в итоге не состоится. Обладатели билетов накануне получили уведомление о его отмене организатором. В группе встречи сказано, что отмена произошла «по независящим от группы и организатора причинам».



В прошлый раз «Фонтанка» интересовалась причинами переноса концерта в комитете по культуре — там сообщили, что организаторы сами отменили выступление, получив информацию, что они не уложились в сроки подачи заявки на согласование концерта. В этот раз комитет располагал информацией только об очередном переносе.

