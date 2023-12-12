Российские аэропорты получат средства противодействия беспилотникам

Более 30 российских аэропортов получат средства обнаружения и противодействия беспилотникам. Об этом 12 декабря рассказал начальник управления организации использования воздушного пространства Росавиации Сергей Мартыненко, пишет ТАСС.
По его словам, чтобы обеспечить безопасность инфраструктуры воздушного транспорта, 31 аэропорт будет оснащен техническими средствами обнаружения и противодействия БПЛА.
Весной и летом 2023 года в российских городах, в том числе в Москве, по ночам закрывали воздушное пространство. Хотя напрямую причина такого решения называлась не всегда, это происходило после того, как к городам летели беспилотники.
На данный момент запрет на использование БПЛА ввели 68 регионов, уточняет РБК. Среди них — Санкт-Петербург, Ленобласть и Москва.