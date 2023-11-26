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    Массовая атака на Москву. Несколько беспилотников сбили рядом со столицей, закрывали аэропорты

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    Несколько БПЛА были сбиты силами ПВО на подлете к Москве. Об этом 26 ноября сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    По его данным, беспилотники ранним утром сбивали в Наро-Фоминске, Одинцовском округе, Подольске и Раменском. Несколько БПЛА сбили в Брянской, Тульской и Калужской областях.

    «Пострадавших и серьезных разрушений предварительно нет. На местах падения обломков беспилотников работают представители экстренных служб», — добавил градоначальник.

    Аэропорты Внуково и Домодедово были временно закрыты и не принимали самолеты.

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