Массовая атака на Москву. Несколько беспилотников сбили рядом со столицей, закрывали аэропорты

Несколько БПЛА были сбиты силами ПВО на подлете к Москве. Об этом 26 ноября сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его данным, беспилотники ранним утром сбивали в Наро-Фоминске, Одинцовском округе, Подольске и Раменском. Несколько БПЛА сбили в Брянской, Тульской и Калужской областях.

«Пострадавших и серьезных разрушений предварительно нет. На местах падения обломков беспилотников работают представители экстренных служб», — добавил градоначальник.

Аэропорты Внуково и Домодедово были временно закрыты и не принимали самолеты.