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    Воздушное пространство над Внуково и Домодедово закрыли

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    Воздушное пространство закрыто над московскими аэропортами Внуково и Домодедово, сообщает ночью 25 августа ТАСС со ссылкой на авиаслужбы.

    Прилеты и вылеты задерживаются. Судя по сервису Flightradar24, сейчас самолетов в воздушном пространстве этих аэропортов нет. В воздухе кружит борт из Антальи.

    Причины такого решения не уточняются. Однако о нем стало известно после того, как в соцсетях ночью очевидцы стали сообщать о «взрывах» и «работе ПВО» в Калужской и Тульской областях. Официальных данных об этом нет.

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