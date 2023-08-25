Воздушное пространство над Внуково и Домодедово закрыли

Воздушное пространство закрыто над московскими аэропортами Внуково и Домодедово, сообщает ночью 25 августа ТАСС со ссылкой на авиаслужбы.

Прилеты и вылеты задерживаются. Судя по сервису Flightradar24, сейчас самолетов в воздушном пространстве этих аэропортов нет. В воздухе кружит борт из Антальи.

Причины такого решения не уточняются. Однако о нем стало известно после того, как в соцсетях ночью очевидцы стали сообщать о «взрывах» и «работе ПВО» в Калужской и Тульской областях. Официальных данных об этом нет.