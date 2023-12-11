Посол РФ в Израиле: еще несколько десятков россиян остаются в секторе Газа

Посол России в Израиле Анатолий Викторов сообщил, что Москва рассчитывает завершить эвакуацию граждан из сектора Газа в ближайшие дни. Об этом посол рассказал в эфире телеканала «Россия-24» 11 декабря, передает ТАСС.



По словам Викторова, в Газе остаются еще несколько десятков россиян и их родственников. Их эвакуация находится на рассмотрении «всех заинтересованных сторон». Всего за время массовой эвакуации сектор Газа покинули, предварительно, более тысячи россиян и членов их семей — палестинцев. Их доставили в Россию, уточнил посол.