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    Посол РФ в Израиле: еще несколько десятков россиян остаются в секторе Газа

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    Посол России в Израиле Анатолий Викторов сообщил, что Москва рассчитывает завершить эвакуацию граждан из сектора Газа в ближайшие дни. Об этом посол рассказал в эфире телеканала «Россия-24» 11 декабря, передает ТАСС.

    По словам Викторова, в Газе остаются еще несколько десятков россиян и их родственников. Их эвакуация находится на рассмотрении «всех заинтересованных сторон». Всего за время массовой эвакуации сектор Газа покинули, предварительно, более тысячи россиян и членов их семей — палестинцев. Их доставили в Россию, уточнил посол.

    «К сожалению, несколько десятков российских граждан и палестинцев, которые являются ближайшими родственниками, до сих пор по неизвестным для нас причинам не вышли из сектора Газа. Можно предполагать самые неприятные сценарии», — говорит дипломат.

    Эвакуация россиян из сектора Газа началась 12 ноября. Люди выходят через КПП «Рафах», где их встречают сотрудники МЧС. По рассказам некоторых эвакуированных, им приходится идти около 7 километров пешком из-за запрета на передвижение на машинах.

    По данным МИД РФ на 9 ноября, в списках на эвакуацию числились в общей сложности не менее 900 граждан России, в том числе 300 детей.

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    Сектор ГазаЭвакуация
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    Комментарии 4

    Гость11 Дек 2023 в 12:40
    Глубокая озобоченость
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