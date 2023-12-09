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    «Нужно научиться говорить правду». Михалков высказался о «Слове пацана»

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    Председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков счел глупостью призывы запретить или ограничить показ сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом он 9 декабря сказал ТАСС.

    По мнению режиссера, эта картина «основана на исторической правде, которую необходимо демонстрировать любой аудитории». «Я говорю все время и повторяю: нужно научиться говорить правду и слушать правду. И учиться на этом, а не говорить: "Что вы такое показываете детям?"» — говорит Михалков.

    Режиссер считает «Слово пацана» «мощной картиной». И если ваши дети, посмотрев сериал, станут похожими на отрицательных персонажей, то, «значит, вы — говно-родители», резюмировал Никита Сергеевич.

    При этом он подметил, что режиссер картины Жора Крыжовников — талантливый человек, он снял кино, которое волнует, поэтому «все так всполошились». Однако Михалков добавил, что «никто не всполошился» из-за фильмов, когда выходили фильмы про «всякую гламурную мерзость цветную, с людьми, живущими в четырехэтажных квартирах и ездящих на открытых Ferrari».

    «Фонтанка» ранее поговорила с автором книги, по которой был снят сериал. Роберт Гараев уверен, что эта картина не станет причиной возрождения «казанского феномена» в современной России. Подробнее читайте в его большом интервью.

    В субботу стало известно, что никаких нарушений действующего законодательства в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» проверка Роскомнадзора не выявила.

    Ранее с просьбой проверить сериал на содержание пропаганды, которая может причинить «вред жизни и здоровью детей, а также всему российскому обществу», в Следственный комитет и Роскомнадзор обратилась глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

    Также она попросила проверить Министерство культуры России, которое выдало прокатное разрешение.

    Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» о молодежных бандах в Казани 80–90-х годов обсуждают даже те, кто не смотрел, — одни требуют его запретить, другие говорят о правде жизни.

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