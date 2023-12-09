«Нужно научиться говорить правду». Михалков высказался о «Слове пацана»

Председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков счел глупостью призывы запретить или ограничить показ сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом он 9 декабря сказал ТАСС.



По мнению режиссера, эта картина «основана на исторической правде, которую необходимо демонстрировать любой аудитории». «Я говорю все время и повторяю: нужно научиться говорить правду и слушать правду. И учиться на этом, а не говорить: "Что вы такое показываете детям?"» — говорит Михалков.



Режиссер считает «Слово пацана» «мощной картиной». И если ваши дети, посмотрев сериал, станут похожими на отрицательных персонажей, то, «значит, вы — говно-родители», резюмировал Никита Сергеевич.

