«Нужно научиться говорить правду». Михалков высказался о «Слове пацана»

Председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков счел глупостью призывы запретить или ограничить показ сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом он 9 декабря сказал ТАСС.
По мнению режиссера, эта картина «основана на исторической правде, которую необходимо демонстрировать любой аудитории». «Я говорю все время и повторяю: нужно научиться говорить правду и слушать правду. И учиться на этом, а не говорить: "Что вы такое показываете детям?"» — говорит Михалков.
Режиссер считает «Слово пацана» «мощной картиной». И если ваши дети, посмотрев сериал, станут похожими на отрицательных персонажей, то, «значит, вы — говно-родители», резюмировал Никита Сергеевич.
При этом он подметил, что режиссер картины Жора Крыжовников — талантливый человек, он снял кино, которое волнует, поэтому «все так всполошились». Однако Михалков добавил, что «никто не всполошился» из-за фильмов, когда выходили фильмы про «всякую гламурную мерзость цветную, с людьми, живущими в четырехэтажных квартирах и ездящих на открытых Ferrari».
«Фонтанка» ранее поговорила с автором книги, по которой был снят сериал. Роберт Гараев уверен, что эта картина не станет причиной возрождения «казанского феномена» в современной России. Подробнее читайте в его большом интервью.
В субботу стало известно, что никаких нарушений действующего законодательства в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» проверка Роскомнадзора не выявила.
Ранее с просьбой проверить сериал на содержание пропаганды, которая может причинить «вред жизни и здоровью детей, а также всему российскому обществу», в Следственный комитет и Роскомнадзор обратилась глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.
Также она попросила проверить Министерство культуры России, которое выдало прокатное разрешение.