Путин и президент Египта обсудили ситуацию в секторе Газа

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси. Об этом 9 декабря пишет РИА Новости со ссылкой на представителя страны.
В ходе беседы стороны обсудили ситуацию в регионе, «особенно в секторе Газа и на палестинских территориях, в свете напряженной политической и гуманитарной ситуации».
Кроме того, Путин и Фаттах ас-Сиси отметили важность согласования международных усилий для достижения справедливого урегулирования кризиса на основе двухгосударственного решения, а также создания и признания палестинского государства.
Напомним, что на уходящей неделе Владимир Путин посетил с официальным визитом ОАЭ и Саудовскую Аравию. Кроме того, в Москве у президента РФ была встреча с лидером Ирана. В ходе бесед затрагивались вопросы Украины и ситуации в секторе Газа.