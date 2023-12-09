Путин и президент Египта обсудили ситуацию в секторе Газа

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси. Об этом 9 декабря пишет РИА Новости со ссылкой на представителя страны.



В ходе беседы стороны обсудили ситуацию в регионе, «особенно в секторе Газа и на палестинских территориях, в свете напряженной политической и гуманитарной ситуации».



Кроме того, Путин и Фаттах ас-Сиси отметили важность согласования международных усилий для достижения справедливого урегулирования кризиса на основе двухгосударственного решения, а также создания и признания палестинского государства.

