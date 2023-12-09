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    Путин и президент Египта обсудили ситуацию в секторе Газа

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    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси. Об этом 9 декабря пишет РИА Новости со ссылкой на представителя страны.

    В ходе беседы стороны обсудили ситуацию в регионе, «особенно в секторе Газа и на палестинских территориях, в свете напряженной политической и гуманитарной ситуации».

    Кроме того, Путин и Фаттах ас-Сиси отметили важность согласования международных усилий для достижения справедливого урегулирования кризиса на основе двухгосударственного решения, а также создания и признания палестинского государства.

    Напомним, что на уходящей неделе Владимир Путин посетил с официальным визитом ОАЭ и Саудовскую Аравию. Кроме того, в Москве у президента РФ была встреча с лидером Ирана. В ходе бесед затрагивались вопросы Украины и ситуации в секторе Газа.

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