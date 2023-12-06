Встретил у подъезда и долго хлопал по руке. В Саудовской Аравии завершились переговоры Путина и наследного принца

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде завершились переговоры между российским президентом Владимиром Путиным с наследным принцем и председателем совета министров Мухаммедом бен Сальман Аль Саудом. Принц лично встретил российского лидера у подъезда для автомобилей рядом со входом во дворец «Аль-Ямама», передает 6 декабря РИА Новости со ссылкой на саудовский телеканал Al Ekhbaria.
Издание отмечает, что Мухаммед бен Сальман Аль Сауд несколько раз похлопал Владимира Путина по руке в знак приветствия и расположения. Когда переговоры завершились, российский лидер предложил провести следующую встречу в Москве, и наследный принц выразил согласие.
Президента России в поездке в Саудовскую Аравию сопровождает делегация, в которую вошли первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Александр Новак и Денис Мантуров, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина и министр иностранных дел Сергей Лавров, а также глава Чечни Рамзан Кадыров и глава Фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Ранее в этот же день, 6 декабря, Путин посетил с официальным визитом ОАЭ.