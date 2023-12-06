Встретил у подъезда и долго хлопал по руке. В Саудовской Аравии завершились переговоры Путина и наследного принца

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде завершились переговоры между российским президентом Владимиром Путиным с наследным принцем и председателем совета министров Мухаммедом бен Сальман Аль Саудом. Принц лично встретил российского лидера у подъезда для автомобилей рядом со входом во дворец «Аль-Ямама», передает 6 декабря РИА Новости со ссылкой на саудовский телеканал Al Ekhbaria.

Издание отмечает, что Мухаммед бен Сальман Аль Сауд несколько раз похлопал Владимира Путина по руке в знак приветствия и расположения. Когда переговоры завершились, российский лидер предложил провести следующую встречу в Москве, и наследный принц выразил согласие.