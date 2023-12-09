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    Стало известно, когда пройдет собрание группы избирателей по выдвижению Путина

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    «Единая Россия» совместно с Народным фронтом обеспечит проведение всех организационных мероприятий, связанных с избирательной кампанией Владимира Путина. Об этом 9 декабря заявил секретарь генсовета «ЕР» Андрей Турчак.

    В субботу проходит установочное собрание инициативной группы по выдвижению Путина кандидатом в президенты. В числе участников актер Владимир Машков, президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, олимпийский чемпион и сенатор Александр Карелин, певица Полина Гагарина, шахматист Сергей Карякин.

    Как пишет ТАСС, Турчак объявил, что инициативная группа приступила к созданию группы избирателей для выдвижения Путина кандидатом в президенты РФ. Собрание большой группы избирателей для выдвижения Путина пройдет 16 декабря, объявил Владимир Машков.

    Турчак добавил, что «ЕР» примет «самое активное участие в избирательной кампании» Путина, предоставит всю свою инфраструктуру и вместе с ОНФ обеспечит «проведение всех организационных мероприятий, связанных с выдвижением, в первую очередь – сбор подписей» в поддержку кандидата.

    8 декабря в ходе церемонии награждения медалями «Золотая Звезда» российских военнослужащих герой ДНР Артем Жога попросил действующего президента баллотироваться на новый срок. Путин согласился. Первая реакция других российских политиков — в материале «Фонтанки».

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