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    Президент Венесуэлы подписал декреты о присоединении богатых нефтью территорий Гайаны

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    Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал несколько декретов, подразумевающих включение в состав страны спорной с Гайаной территории Эссекибо. Об этом 9 декабря пишет ТАСС.

    Мадуро объявил о своем решении на многотысячном митинге в честь Дня верности лидеру боливарианской революции Уго Чавесу.

    Первым декретом Алекcис Родригес Кабельо был назначен руководителем нового штата Гайана-Эссекибо. По мнению президента, это «обеспечит социальное развитие жителям штата». Кроме того, в субботу там начнет работу офис выдачи венесуэльских удостоверений личности.

    Кроме того, Мадуро декретами образовал Национальную комиссию высокого уровня защиты Эссекибо, установил «новую полную географическую карту Венесуэлы» и постановил немедленно создать подразделения государственной нефтегазовой компании PDVSA — PDVSA Esequibo, Венесуэльской корпорации Гайаны CVG — CVG Esequibo, а также поручил «начать выдачу лицензии на добычу нефти, газа и полезных ископаемых на всей нашей территории».

    Армия должна создать новую Зону интегральной обороны Гайаны-Эссекибо.

    «Я прошу благословения небес и полной поддержки народа, Боливарианских вооруженных сил, чтобы с миром подойти к великой цели — чтобы Венесуэла осталась своей полной картой», — сказал Мадуро на митинге.

    3 декабря в Венесуэле состоялся референдум по присоединению богатого нефтью региона Эссекибо. 95% голосовавших высказались за.

    6 декабря, по данным издания El Pais, Венесуэла мобилизовала армию для возможной аннексии Эссекибо.

    7 декабря представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США поддерживают суверенитет Гайаны и выступают за мирное решение пограничного спора с Венесуэлой.

    Более ста лет Венесуэла и Гайана ведут территориальный спор о принадлежности региона площадью 159 500 кв. км к западу от реки Эссекибо. Она составляет более двух третей Гайаны, на ней проживают 283 тыс. человек из 800 тыс. общего населения страны.

    Для чего президенту Венесуэлы Мадуро понадобился референдум о присоединении части соседней Гайаны, кто его поддерживает, почему эти события могут спровоцировать ряд вооруженных конфликтов в Южной Америке — читайте в интервью кандидата политических наук, старшего научного сотрудника Центра политических исследований Института Латинской Америки РАН Татьяны Русаковой «Фонтанке».

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