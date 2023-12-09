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    В Белом доме прокомментировали решение Путина участвовать в выборах

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    Представитель Белого дома Джон Кирби иронично ответил на вопрос о предстоящих выборах в России, участие в которых примет действующий глава государства Владимир Путин.

    «Это будет гонка что надо… Это все, что я скажу об этом», — цитирует Кирби 9 декабря РИА Новости. Агентство добавляет, что чиновник сказал это журналистам «со смехом».

    8 декабря в ходе церемонии награждения медалями «Золотая Звезда» российских военнослужащих герой ДНР Артем Жога попросил действующего президента баллотироваться на новый срок. Путин согласился. Первая реакция других российских политиков — в материале «Фонтанки».

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