В Белом доме прокомментировали решение Путина участвовать в выборах

Представитель Белого дома Джон Кирби иронично ответил на вопрос о предстоящих выборах в России, участие в которых примет действующий глава государства Владимир Путин.



«Это будет гонка что надо… Это все, что я скажу об этом», — цитирует Кирби 9 декабря РИА Новости. Агентство добавляет, что чиновник сказал это журналистам «со смехом».

8 декабря в ходе церемонии награждения медалями «Золотая Звезда» российских военнослужащих герой ДНР Артем Жога попросил действующего президента баллотироваться на новый срок. Путин согласился. Первая реакция других российских политиков — в материале «Фонтанки».

