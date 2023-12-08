«Без демонстрации оружия». Financial Times рассказала, как чеченские чиновники управляют российскими активами Danone

Французская компания Danone, российские активы которой летом 2023 года были переданы в управление Росимуществу, по-прежнему рассчитывает продать бизнес. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники.
По данным FT, новый руководитель АО «Данон Россия» и «Данон Трейд» (сейчас переименованы в «Эйч энд Эн» и «Эйч энд Эн Трейд») — министр сельского хозяйства Чечни Якуб Закриев — бывает в офисе нечасто. Он назначил подчиненных для наблюдения за работой компании, но по факту операционное управление осуществляет прежнее руководство и сотрудники Danone. К примеру, Чарли Каппетти, руководивший российским подразделением до его передачи Росимуществу, неофициально продолжает исполнять свои обязанности. Никто из прежнего руководства российского Danone пока не уволен. При этом менеджеры поддерживают контакты с головным офисом компании в Париже.
По словам собеседника FT, внешние менеджеры «не проявили никакого интереса в «раскачивании лодки» и потенциальном обесценивании активов». Другой источник издания отмечает, что новое чеченское руководство Danone ведет дела «довольно профессионально и без демонстрации оружия».
Сейчас Danone пытается завершить продажу российского бизнеса и ищет покупателя, которого одобрит правительство РФ. В Danone от комментариев FT отказались.
Летом 2023 года Владимир Путин передал в управление Росимуществу российский бизнес Danone, которая ранее заявила о намерении покинуть российский рынок из-за СВО на Украине. После этого компанию возглавил заместитель председателя правительства Чечни, министр сельского хозяйства республики Якуб Закриев. Рамзан Кадыров, глава Чечни, называет его своим племянником. «Балтике», которая перешла под управление Росимущества вместе с Danone, повезло меньше. Против ее топ-менеджеров возбуждены уголовные дела по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.