«Без демонстрации оружия». Financial Times рассказала, как чеченские чиновники управляют российскими активами Danone

Французская компания Danone, российские активы которой летом 2023 года были переданы в управление Росимуществу, по-прежнему рассчитывает продать бизнес. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники.



По данным FT, новый руководитель АО «Данон Россия» и «Данон Трейд» (сейчас переименованы в «Эйч энд Эн» и «Эйч энд Эн Трейд») — министр сельского хозяйства Чечни Якуб Закриев — бывает в офисе нечасто. Он назначил подчиненных для наблюдения за работой компании, но по факту операционное управление осуществляет прежнее руководство и сотрудники Danone. К примеру, Чарли Каппетти, руководивший российским подразделением до его передачи Росимуществу, неофициально продолжает исполнять свои обязанности. Никто из прежнего руководства российского Danone пока не уволен. При этом менеджеры поддерживают контакты с головным офисом компании в Париже.