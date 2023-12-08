В Калужской области четверым предъявили обвинение в похищении 8-летней девочки

В Калужской области предъявлено обвинение подозреваемым в похищении ребенка, сообщает 8 декабря региональное управление СК РФ.



Продолжается расследование уголовного дела в отношении четырёх жителей Ульяновского района, задержанных по подозрению в похищении 8-летней девочки из Козельска и вымогательстве денег за ее освобождение.



Трем мужчинам в возрасте 21, 40 и 44 лет и 37-летней женщине предъявлено обвинение по статьям «похищение несовершеннолетнего из корыстных побуждений, совершенное группой лиц» и «вымогательство в особо крупном размере», сказано в сообщении СК. Ранее все четверо были арестованы.

