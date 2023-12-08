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    В Калужской области четверым предъявили обвинение в похищении 8-летней девочки

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    В Калужской области предъявлено обвинение подозреваемым в похищении ребенка, сообщает 8 декабря региональное управление СК РФ.

    Продолжается расследование уголовного дела в отношении четырёх жителей Ульяновского района, задержанных по подозрению в похищении 8-летней девочки из Козельска и вымогательстве денег за ее освобождение.

    Трем мужчинам в возрасте 21, 40 и 44 лет и 37-летней женщине предъявлено обвинение по статьям «похищение несовершеннолетнего из корыстных побуждений, совершенное группой лиц» и «вымогательство в особо крупном размере», сказано в сообщении СК. Ранее все четверо были арестованы.

    Напомним, «Фонтанка» писала, что покушение на киднеппинг в Козельске имело признаки семейного подряда. Задержанные — жительница деревни Касьяново, ее бывший муж, их общий сын, а также нынешний муж женщины.

    По версии следствия, 29 ноября девочку схватили, когда она вышла из школьного автобуса, посадили в автомобиль и отвезли в частный дом. Как рассказали в полиции, ребенку надели на голову мешок. После ее матери прислали требование перевести выкуп в размере 1,5 миллиона рублей в криптовалюте.

    На следующий день, испугавшись широкой огласки, ребенка отвезли за 55 километров от ее дома и оставили на улице.

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    КиднеппингПохищение девочки
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