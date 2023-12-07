«Водителя надо наградить, человечный человек». В Ленобласти маршрутка доставила медикам пассажира, которому стало плохо

Пассажиру стало плохо в маршрутке
читатель «Фонтанки» Александр
«Человеку стало плохо в маршрутке. Мы приехали на станцию скорой помощи. Никого не было, ждали минут пять — скорая приехала. Спасибо водителю! Водитель молодец, его надо наградить премией. Человечный человек! Не растерялся, сразу приехал на станцию скорой помощи», — рассказал Александр.
Водитель доставил пострадавшего к ближайшей станции скорой помощи — в поселке Коммунар. По словам Александра, у пострадавшего мужчины случился эпилептический припадок. «Помогали все пассажиры. <...> Водитель вернулся на маршрут и всех развез до остановок», — добавил очевидец.
Редакция попросила прокомментировать ситуацию компанию-перевозчика АО «