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    «Водителя надо наградить, человечный человек». В Ленобласти маршрутка доставила медикам пассажира, которому стало плохо

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    Пассажиру стало плохо в маршрутке № К-545, которая вечером 7 декабря отправилась от станции метро «Московская» в Петербурге до деревни Лукаши в Гатчинском районе Ленобласти. Водитель довез пострадавшего до станции скорой помощи, передал медикам, а затем оставшихся пассажиров развез до нужных им остановок. Об этом «Фонтанке» рассказал очевидец Александр.

    читатель «Фонтанки» Александр

    «Человеку стало плохо в маршрутке. Мы приехали на станцию скорой помощи. Никого не было, ждали минут пять — скорая приехала. Спасибо водителю! Водитель молодец, его надо наградить премией. Человечный человек! Не растерялся, сразу приехал на станцию скорой помощи», — рассказал Александр.

    Водитель доставил пострадавшего к ближайшей станции скорой помощи — в поселке Коммунар. По словам Александра, у пострадавшего мужчины случился эпилептический припадок. «Помогали все пассажиры. <...> Водитель вернулся на маршрут и всех развез до остановок», — добавил очевидец.

    Редакция попросила прокомментировать ситуацию компанию-перевозчика АО «АТП-31».

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