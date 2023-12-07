Белый дом напомнил, что ресурсы США для помощи Украине закончатся через несколько недель

Вашингтон напомнил, что ресурсы США на военную помощь Украине будут исчерпаны через несколько недель. Об этом 7 декабря сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, пишет РИА Новости.



По словам Кирби, в Белом доме «очень обеспокоены» этим вопросом.

Ранее Сенат США отклонил законопроект о военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, согласно проекту, Киев должен был получить от Вашингтона 61 млрд долларов. Однако республиканцы настаивали, чтобы в этот пакет также включили и ужесточение миграционной политики на мексиканской границе.