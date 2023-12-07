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    Белый дом напомнил, что ресурсы США для помощи Украине закончатся через несколько недель

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    Вашингтон напомнил, что ресурсы США на военную помощь Украине будут исчерпаны через несколько недель. Об этом 7 декабря сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, пишет РИА Новости.

    По словам Кирби, в Белом доме «очень обеспокоены» этим вопросом.

    Ранее Сенат США отклонил законопроект о военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, согласно проекту, Киев должен был получить от Вашингтона 61 млрд долларов. Однако республиканцы настаивали, чтобы в этот пакет также включили и ужесточение миграционной политики на мексиканской границе.

    Без одобрения этого законопроекта США больше не смогут оказывать Украине военную помощь.

    Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер на брифинге также заявлял, что США полагаются на остатки средств для помощи Украине, более 97% от объема финансирования исчерпано.

    При этом Сенат Конгресса 15 декабря должен уйти на рождественские каникулы.

    Законопроект о временном финансировании работы федерального правительства президент США Джо Байден подписал 17 ноября. В документ не включена помощь Израилю и Украине, о которой ранее просил американский лидер.

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