    Сейчас

    -13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -13˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как -17

    1 м/с, вос

    778мм

    88%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd92.78eur100.14

    «Два кусочка радуги». Над Петербургом взошло солнце в «нимбе»

    497
    2 комментария

    Только наступившая зима балует петербуржцев не самыми часто встречающимися природными явлениями. Второй день подряд горожане наблюдают над Петербургом солнечное гало.

    В первой половине дня 7 декабря вокруг взошедшего солнца образовалось светящееся кольцо — гало. Оно было таким ярким, что на его «боках» можно было рассмотреть спектр. «Два кусочка радуги с двух сторон на юге Питера», — заметила читательница «Фонтанки» Катя.

    ПоделитьсяПоделиться

    Наблюдали гало и с северной стороны. Ярким фото из соседнего Мурино поделился участник группы «Девяткино online | Мурино».

    Солнечное гало образуется при наличии в верхних слоях тропосферы перистых облаков. Свет преломляется в содержащихся в них ледяных кристаллах, создавая такой оптический эффект. Иногда оно бывает и сложной формы. Гало петербуржцы видели и накануне днем, а у воды могли наблюдать еще одно природное явление — парение при низких температурах.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургГалоПриродные явления
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close