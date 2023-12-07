«Два кусочка радуги». Над Петербургом взошло солнце в «нимбе»

Только наступившая зима балует петербуржцев не самыми часто встречающимися природными явлениями. Второй день подряд горожане наблюдают над Петербургом солнечное гало.
В первой половине дня 7 декабря вокруг взошедшего солнца образовалось светящееся кольцо — гало. Оно было таким ярким, что на его «боках» можно было рассмотреть спектр. «Два кусочка радуги с двух сторон на юге Питера», — заметила читательница «Фонтанки» Катя.
Наблюдали гало и с северной стороны. Ярким фото из соседнего Мурино поделился участник группы «Девяткино online | Мурино».
Солнечное гало образуется при наличии в верхних слоях тропосферы перистых облаков. Свет преломляется в содержащихся в них ледяных кристаллах, создавая такой оптический эффект. Иногда оно бывает и сложной формы. Гало петербуржцы видели и накануне днем, а у воды могли наблюдать еще одно природное явление — парение при низких температурах.