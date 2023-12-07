Глава барного сопротивления Коновалов признан виновным в даче взятки. Суд его освободил

Глава барного сопротивления Александр Коновалов признан виновным в даче взятки сотрудникам полиции. Об этом сообщила 7 декабря объединенная пресс-служба судов.
Как установило следствие, Коновалов заплатил начальнику 24 отдела полиции УМВД России по Невскому району 180 тысяч рублей в обмен на обещание не обращать внимание на продажу алкоголя без лицензии в магазине на улице Тельмана и возврат изъятого товара. Еще 50 000 рублей взятки он передал старшему участковому уполномоченному того же отдела. Причем сам Коновалов получил от владельца торговой точки за свои услуги более 1 млн рублей.
Еще 30 000 рублей Коновалов передал должностным лицам ОИАЗ УМВД России по Адмиралтейскому району, чтобы вернуть изъятые аппараты для курения кальянов и табаки для кальянов.
Коновалов вину признал. С ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.
Суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных пп.а, б ч.3 ст.291.1, ч.3 ст.291, п.а ч.3 ст.291.1 УК РФ и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года в ИК общего режима с лишением права заниматься адвокатской деятельностью сроком на три года. С учетом времени содержания под стражей наказание считается отбытым.
Напомним, скандального предпринимателя, который прославился борьбой с QR-кодами, арестовали в конце января 2022 года. Ему были предъявлены обвинения в посредничестве в передаче неустановленным сотрудникам полиции взятки, а также в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, создавшем угрозу массового заболевания людей. В начале 2023 года мера пресечения была заменена на домашний арест.