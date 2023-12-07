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    Задержаны и допрошены активные участники массовой драки на севере Петербурга

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    Полиция Петербурга задержала активных участников драки в Приморском районе. Их трое, они приезжие. Об этом 7 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

    пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

    «6 декабря 2023 года в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками Центра по противодействию экстремизма регионального Главка совместно с районной полицией по подозрению в причастности к данному преступлению задержаны три уроженца одной из стран ближнего зарубежья, 23 и 28 лет», — говорится в сообщении.

    Они задержаны на основании статьи 91 УПК РФ и допрошены в качестве подозреваемых.

    «Фонтанка» показывала драку на Бобыльской улице, 2, которая произошла вечером 4 декабря. Часть махавших кулаками была одета в спецформу. Были госпитализированы трое — юноши 20 и 22 лет, уроженцы южных регионов страны. Полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). После драки полиция провела там же масштабный миграционный рейд, нарушения миграционного законодательства обнаружились у ста с лишним человек.

    «Продолжается проведение оперативно-следственных мероприятий по установлению иных участников конфликта», — отмечают в полиции.

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