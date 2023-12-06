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    Больше 100 иностранцев увезли в полицию после массовой драки на севере Петербурга. Центр «Э» знает, кто махал кулаками

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    51 комментарий

    Массовая драка в Приморском районе Петербурга обернулась проблемами для иностранцев — тоже массовыми. Каждый второй из тех, кто привлёк внимание полиции, потерял право работать в России, а примерно каждый десятый рискует уехать из страны вовсе.

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 6 декабря, накануне вечером сотрудники различных подразделений полицейского главка нагрянули на Бобыльскую улицу с масштабным рейдом.

    ГУ МВД по Санкт-Петербург и Ленобласти

    Профилактика противоправного среди мигрантов привела в отделы более ста человек, попавшихся на нарушениях миграционного законодательства. Более половины из них лишились трудового патента. В наиболее грубых нарушениях уличили 13 иностранцев. На Бобыльскую их не вернули — задержанных увезли в центр временного содержания в Красном Селе с перспективой выдворения из страны.

    Уголовное дело о хулиганстве, возбуждённое накануне Следственным комитетом, не устояло. Производство по той же статье теперь находится в ведении полиции. Его возбудили по согласованию с прокуратурой.

    «В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Центра «Э» ГУ МВД России при содействии районной полиции установили предполагаемых участников драки. Приняты меры к их задержанию», — сообщили в главке.

    «Фонтанка» показывала драку на Бобыльской улице, которая произошла вечером 4 декабря. Часть махавших кулаками была одета в спецформу. К приезду наряда участники разбежались, позже трое побитых молодых людей обратились за медицинской помощью. Все они уроженцы южных регионов страны.

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    Комментарии 51

    Гость06 Дек 2023 в 12:49
    Опять дикари бесятся
    +0−0
    Гость06 Дек 2023 в 12:38
    Этнокультурный баланс
    +0−0
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