Больше 100 иностранцев увезли в полицию после массовой драки на севере Петербурга. Центр «Э» знает, кто махал кулаками

Массовая драка в Приморском районе Петербурга обернулась проблемами для иностранцев — тоже массовыми. Каждый второй из тех, кто привлёк внимание полиции, потерял право работать в России, а примерно каждый десятый рискует уехать из страны вовсе.



Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 6 декабря, накануне вечером сотрудники различных подразделений полицейского главка нагрянули на Бобыльскую улицу с масштабным рейдом.