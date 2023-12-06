Больше 100 иностранцев увезли в полицию после массовой драки на севере Петербурга. Центр «Э» знает, кто махал кулаками

Массовая драка в Приморском районе Петербурга обернулась проблемами для иностранцев — тоже массовыми. Каждый второй из тех, кто привлёк внимание полиции, потерял право работать в России, а примерно каждый десятый рискует уехать из страны вовсе.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 6 декабря, накануне вечером сотрудники различных подразделений полицейского главка нагрянули на Бобыльскую улицу с масштабным рейдом.
ГУ МВД по Санкт-Петербург и Ленобласти
Профилактика противоправного среди мигрантов привела в отделы более ста человек, попавшихся на нарушениях миграционного законодательства. Более половины из них лишились трудового патента. В наиболее грубых нарушениях уличили 13 иностранцев. На Бобыльскую их не вернули — задержанных увезли в центр временного содержания в Красном Селе с перспективой выдворения из страны.
Уголовное дело о хулиганстве, возбуждённое накануне Следственным комитетом, не устояло. Производство по той же статье теперь находится в ведении полиции. Его возбудили по согласованию с прокуратурой.
«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Центра «Э» ГУ МВД России при содействии районной полиции установили предполагаемых участников драки. Приняты меры к их задержанию», — сообщили в главке.
«Фонтанка» показывала драку на Бобыльской улице, которая произошла вечером 4 декабря. Часть махавших кулаками была одета в спецформу. К приезду наряда участники разбежались, позже трое побитых молодых людей обратились за медицинской помощью. Все они уроженцы южных регионов страны.