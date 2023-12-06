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    Гололед обеспечил травмы еще трем петербуржцам. У одного — разрыв трицепса, у другого — проблемы с головой

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    Гололед в Петербурге продолжает причинять боль и страдания жителям города. Как стало известно «Фонтанке» 6 декабря, еще трое жителей обратились за медпомощью после выхода на скользкие улицы.

    Так, опасность подстерегла 28-летнего мужчину в самом центре города. Он поскользнулся на Лиговском проспекте возле ТРЦ «Галерея» днем 2 декабря. Врачи диагностировали петербуржцу субдуральную гематому (внутричерепное скопление крови).

    За помощью к медикам пришлось обратиться и жителю Калининского района. 54-летний мужчина упал на пешеходном переходе на пересечении Суздальского проспекта и проспекта Культуры 5 декабря. В итоге — ушиб локтя и разрыв трицепса. Мужчину госпитализировали.

    Переломом закончился выход на улицу для жительницы Колпино. 59-летняя женщина поскользнулась утром 6 декабря на улице Вавилова. В травмпункте у нее выявили закрытый перелом запястья.

    «Фонтанка» ежедневно сообщает о травмах петербуржцев из-за гололеда. Чтобы уберечь себя от переломов и других травм на льду, читайте наш материал о том, как правильно падать.

    Добавим, что на четверг, 7 декабря, в Петербурге объявлен «желтый» уровень опасности из-за погодных условий, на дорогах ожидается гололедица. Скользкими останутся и тротуары.

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