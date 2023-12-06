Гололед обеспечил травмы еще трем петербуржцам. У одного — разрыв трицепса, у другого — проблемы с головой

Гололед в Петербурге продолжает причинять боль и страдания жителям города. Как стало известно «Фонтанке» 6 декабря, еще трое жителей обратились за медпомощью после выхода на скользкие улицы.
Так, опасность подстерегла
За помощью к медикам пришлось обратиться и жителю Калининского района.
Переломом закончился выход на улицу для жительницы Колпино.
«Фонтанка» ежедневно сообщает о травмах петербуржцев из-за гололеда. Чтобы уберечь себя от переломов и других травм на льду, читайте наш материал о том, как правильно падать.
Добавим, что на четверг, 7 декабря, в Петербурге объявлен «желтый» уровень опасности из-за погодных условий, на дорогах ожидается гололедица. Скользкими останутся и тротуары.