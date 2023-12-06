Гололед обеспечил травмы еще трем петербуржцам. У одного — разрыв трицепса, у другого — проблемы с головой

Гололед в Петербурге продолжает причинять боль и страдания жителям города. Как стало известно «Фонтанке» 6 декабря, еще трое жителей обратились за медпомощью после выхода на скользкие улицы.



Так, опасность подстерегла 28-летнего мужчину в самом центре города. Он поскользнулся на Лиговском проспекте возле ТРЦ «Галерея» днем 2 декабря. Врачи диагностировали петербуржцу субдуральную гематому (внутричерепное скопление крови).