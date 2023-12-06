От поездок воздержаться. В Петербурге объявлен «желтый» уровень опасности

В Петербурге снова объявлен «желтый» уровень опасности из-за погодных условий, сообщает 6 декабря городское правительство. «Желтый» уровень означает потенциально опасную погоду.
Предупреждение действует сутки — с 21:00 мск 6 декабря до 21:00 мск 7 декабря. В этот период на дорогах города ожидается гололедица.
Всего уровней пять — самый безопасный «зеленый», потом «салатовый» (имеются условия для возникновения опасности), затем «желтый» (потенциальная опасность, возможна чрезвычайная ситуация), еще выше «оранжевый» (реальная опасность, существует возможность развития чрезвычайной ситуации), ну и худшее, что может случиться, — это «красный» уровень (чрезвычайная опасность, значительная вероятность катастрофических последствий).
Правительство Петербурга просит водителей и пешеходов в ближайшие сутки соблюдать особую осторожность и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте в связи с высоким риском ДТП.