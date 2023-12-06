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    От поездок воздержаться. В Петербурге объявлен «желтый» уровень опасности

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    В Петербурге снова объявлен «желтый» уровень опасности из-за погодных условий, сообщает 6 декабря городское правительство. «Желтый» уровень означает потенциально опасную погоду.

    Предупреждение действует сутки — с 21:00 мск 6 декабря до 21:00 мск 7 декабря. В этот период на дорогах города ожидается гололедица.

    Всего уровней пять — самый безопасный «зеленый», потом «салатовый» (имеются условия для возникновения опасности), затем «желтый» (потенциальная опасность, возможна чрезвычайная ситуация), еще выше «оранжевый» (реальная опасность, существует возможность развития чрезвычайной ситуации), ну и худшее, что может случиться, — это «красный» уровень (чрезвычайная опасность, значительная вероятность катастрофических последствий).

    Правительство Петербурга просит водителей и пешеходов в ближайшие сутки соблюдать особую осторожность и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте в связи с высоким риском ДТП.

    Напомним, в прошлый раз «желтый» уровень опасности объявляли в Петербурге 27 ноября, накануне мощнейшего снегопада, последствия которого ощущались несколько суток.

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