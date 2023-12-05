Петербуржцы продолжают падать на скользких городских улицах. Как минимум трое попали в больницы за минувшие сутки.
Как стало известно «Фонтанке» 5 декабря, в ночь на вторник в Александровскую больницу доставили пенсионерку
Еще один горожанин получил многочисленные переломы и тяжелые травмы головы, поскользнувшись на Пулковском шоссе возле
Напомним, по данным городского комитета по здравоохранению, в период с 27 ноября по 1 декабря «зимние» травмы из-за гололеда в Петербурге получили как минимум 18 человек. Пик обращений пришелся на 28 и 29 ноября, в основном в травмпункты приходили с сотрясением мозга или закрытыми переломами ног.
Как падать правильно и «не сломаться» — читайте в большом материале «Фонтанки».