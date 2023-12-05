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    Петербуржцы продолжают падать на скользких городских улицах

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    Петербуржцы продолжают падать на скользких городских улицах. Как минимум трое попали в больницы за минувшие сутки.

    Как стало известно «Фонтанке» 5 декабря, в ночь на вторник в Александровскую больницу доставили пенсионерку 1951 года рождения. Медики диагностировали у нее разрыв одного из внутренних органов. Пациентка рассказала, что поскользнулась и упала возле дома 8/2 по улице Бадаева. Состояние пожилой женщины врачи оценили как тяжелое.

    Еще один горожанин получил многочисленные переломы и тяжелые травмы головы, поскользнувшись на Пулковском шоссе возле дома 65. В итоге ему понадобилась помощь нейрохирургов 26-й горбольницы.

    37-летняя петербурженка пришла в больницу сама, после того как в ночь на вторник упала на Курляндской улице возле дома номер 11 и ударилась головой. После осмотра врачи решили, что пострадавшей лучше остаться в стационаре.

    Напомним, по данным городского комитета по здравоохранению, в период с 27 ноября по 1 декабря «зимние» травмы из-за гололеда в Петербурге получили как минимум 18 человек. Пик обращений пришелся на 28 и 29 ноября, в основном в травмпункты приходили с сотрясением мозга или закрытыми переломами ног.

    Как падать правильно и «не сломаться» — читайте в большом материале «Фонтанки».

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