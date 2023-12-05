Петербуржцы продолжают падать на скользких городских улицах. Как минимум трое попали в больницы за минувшие сутки.



Как стало известно «Фонтанке» 5 декабря, в ночь на вторник в Александровскую больницу доставили пенсионерку 1951 года рождения. Медики диагностировали у нее разрыв одного из внутренних органов. Пациентка рассказала, что поскользнулась и упала возле дома 8/2 по улице Бадаева. Состояние пожилой женщины врачи оценили как тяжелое.

