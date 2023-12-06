В Петербурге запретили использовать беспилотники до весны 2024 года. Для некоторых категорий сделали исключения

Использование беспилотников запретили на территории Петербурга до 15 апреля 2024 года. Исключения сделаны для некоторых категорий, сообщает 6 декабря комитет по законности и правопорядку Смольного.
Исключение сделано для федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти и местного самоуправления, организаций, которые исполняют государственный заказ или действуют в интересах СМИ и киноиндустрии. Также беспилотники разрешено использовать для объектов топливно-энергетического комплекса и съемки спортивных мероприятий, но потребуются подтверждающие документы.
Также в комитете напомнили, что до 15 апреля запрещено движение всех типов судов на внутренних водных путях РФ федерального и регионального значения, за исключением специальных аварийно-спасательных судов, судов необходимого ледового класса и на воздушной подушке.
Минэкономики инициировало в Петербурге тестирование беспилотных авиационных систем в начале 2023 года. Пилотный проект в рамках ЭПР предполагалось начать весной, но вместо этого небо над Северной столицей сначала вовсе закрыли для дронов, а затем открыли, но продолжили тщательно фильтровать заявки.