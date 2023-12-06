В Петербурге запретили использовать беспилотники до весны 2024 года. Для некоторых категорий сделали исключения

Использование беспилотников запретили на территории Петербурга до 15 апреля 2024 года. Исключения сделаны для некоторых категорий, сообщает 6 декабря комитет по законности и правопорядку Смольного.

Исключение сделано для федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти и местного самоуправления, организаций, которые исполняют государственный заказ или действуют в интересах СМИ и киноиндустрии. Также беспилотники разрешено использовать для объектов топливно-энергетического комплекса и съемки спортивных мероприятий, но потребуются подтверждающие документы.