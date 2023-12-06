    Сейчас

    -12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -12˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -15

    1 м/с, южн

    775мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd92.78eur100.14

    В Петербурге запретили использовать беспилотники до весны 2024 года. Для некоторых категорий сделали исключения

    1108
    6 комментариев

    Использование беспилотников запретили на территории Петербурга до 15 апреля 2024 года. Исключения сделаны для некоторых категорий, сообщает 6 декабря комитет по законности и правопорядку Смольного.

    Исключение сделано для федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти и местного самоуправления, организаций, которые исполняют государственный заказ или действуют в интересах СМИ и киноиндустрии. Также беспилотники разрешено использовать для объектов топливно-энергетического комплекса и съемки спортивных мероприятий, но потребуются подтверждающие документы.

    Также в комитете напомнили, что до 15 апреля запрещено движение всех типов судов на внутренних водных путях РФ федерального и регионального значения, за исключением специальных аварийно-спасательных судов, судов необходимого ледового класса и на воздушной подушке.

    Минэкономики инициировало в Петербурге тестирование беспилотных авиационных систем в начале 2023 года. Пилотный проект в рамках ЭПР предполагалось начать весной, но вместо этого небо над Северной столицей сначала вовсе закрыли для дронов, а затем открыли, но продолжили тщательно фильтровать заявки.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК0
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close