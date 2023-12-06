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    В Петербурге решили засыпать удобрениями заснеженные газоны. Рассказываем, почему так происходит

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    Петербуржцы увидели, как городские службы посыпают газон на разделительном островке Московского проспекта белым веществом. Горожане подумали, что это соль, но оказалось, что это садовники сыплют специальные вещества, которые необходимо распределять в снег, стало известно «Фонтанке» 6 декабря.

    читатель «Фонтанки» Алексей

    По данным «Фонтанки», читатель наблюдал пилотный проект городских садовников по распределению фосфогипса. Этот материал в частности используется как удобрение для солонцовых почв, но в случае с мегаполисами должен защищать газоны от воздействия противогололедных реагентов, препятствуя их попаданию в грунт. Для этого надо провести цикл по отсыпке на газонах, куда соль все равно летит с проезжей части. По результатам эксперимента будет принято решение о более широком использовании технологии.

    Напомним, в последние годы в Петербурге начали применять противогололедные реагенты в чистом виде, жители часто жалуются на их неравномерное и избыточное распределение, но городские власти сделали выбор именно в пользу соли и более сильных веществ. Еще на стадии обсуждения этого вопроса урбанисты и экологи говорили об угрозе для городской растительности, включая газоны.

    Жителей Петербурга часто приводят в замешательство практики городских служб. Например, «танцующие» тракторы и укладка асфальта в снег. Но этому есть объяснение.

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