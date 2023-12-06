В Петербурге решили засыпать удобрениями заснеженные газоны. Рассказываем, почему так происходит

Петербуржцы увидели, как городские службы посыпают газон на разделительном островке Московского проспекта белым веществом. Горожане подумали, что это соль, но оказалось, что это садовники сыплют специальные вещества, которые необходимо распределять в снег, стало известно «Фонтанке» 6 декабря.
читатель «Фонтанки» Алексей
По данным «Фонтанки», читатель наблюдал пилотный проект городских садовников по распределению фосфогипса. Этот материал в частности используется как удобрение для солонцовых почв, но в случае с мегаполисами должен защищать газоны от воздействия противогололедных реагентов, препятствуя их попаданию в грунт. Для этого надо провести цикл по отсыпке на газонах, куда соль все равно летит с проезжей части. По результатам эксперимента будет принято решение о более широком использовании технологии.
Напомним, в последние годы в Петербурге начали применять противогололедные реагенты в чистом виде, жители часто жалуются на их неравномерное и избыточное распределение, но городские власти сделали выбор именно в пользу соли и более сильных веществ. Еще на стадии обсуждения этого вопроса урбанисты и экологи говорили об угрозе для городской растительности, включая газоны.
Жителей Петербурга часто приводят в замешательство практики городских служб. Например, «танцующие» тракторы и укладка асфальта в снег. Но этому есть объяснение.