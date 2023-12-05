Мишустин: Промышленность решительно взялась за производство не только танков, но и медсредств для аптечек военнослужащих

Все для нужд специальной военной операции производят сегодня на более чем 360 предприятиях, на них дополнительно привлечено полмиллиона сотрудников. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин 5 декабря на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей Вооружённых сил РФ, сообщает пресс-служба правительства России.



Премьер-министр подвел итоги работы военпрома за 11 месяцев 2023 года — в сравнении 2022-м темпы производства военной техники выросли. По его словам, по технике связи, средствам поражения, радиоэлектронной борьбы и разведки наблюдается более чем пятикратный рост. По бронетанковому вооружению — в три раза, по авиационной технике и беспилотным летательным аппаратам — в два, а по автомобилям — почти втрое. Решены вопросы обеспечения личного состава полевой формой и военной экипировкой. Объём производства предметов бронезащиты вырос втрое, рассказал Мишустин.