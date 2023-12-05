Мишустин: Промышленность решительно взялась за производство не только танков, но и медсредств для аптечек военнослужащих

Все для нужд специальной военной операции производят сегодня на более чем 360 предприятиях, на них дополнительно привлечено полмиллиона сотрудников. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин 5 декабря на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей Вооружённых сил РФ, сообщает пресс-служба правительства России.
Премьер-министр подвел итоги работы военпрома за 11 месяцев 2023 года — в сравнении 2022-м темпы производства военной техники выросли. По его словам, по технике связи, средствам поражения, радиоэлектронной борьбы и разведки наблюдается более чем пятикратный рост. По бронетанковому вооружению — в три раза, по авиационной технике и беспилотным летательным аппаратам — в два, а по автомобилям — почти втрое. Решены вопросы обеспечения личного состава полевой формой и военной экипировкой. Объём производства предметов бронезащиты вырос втрое, рассказал Мишустин.
По словам премьер-министра, проблем с медкаментами и расходниками для оказания первой помощи, которых категорически не хватало мобилизованным прошлой осенью, тоже нет. «Наша промышленность быстро отреагировала на потребности системы здравоохранения. Оперативно наладили производство мобильной медицинской инфраструктуры, которая особенно востребована в полевых условиях. И кратно увеличено по высококачественным отечественным гемостатическим повязкам, хотя ранее преимущественно использовались импортные. То же самое касается и ряда позиций специального медицинского инструментария, выпуск которого впервые начат и налажен в нашей стране», — сообщил премьер.
Напомним, осенью 2022 года из-за недостатка в аптеках гемостатических повязок в сети распространялись рекомендации мобилизованным брать с собой женские тампоны и прокладки. Экипировку, в том числе бронежилеты, отправляющиеся на СВО покупали сами.