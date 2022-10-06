Мобилизованный петербуржец заявил, что в Каменке у него украли рюкзак с экипировкой

Житель Петербурга направил заявление в военную прокуратуру, где сообщил, что стал жертвой воришек. Кража, по его словам, произошла в военной части в Каменке, куда он был направлен после призыва на военную службу по мобилизации.

Как рассказал «Фонтанке» Артем Крайчик, Петроградским райвоенкоматом он был мобилизован 27 сентября. К самому факту призыва 26-летний горожанин претензий не имеет. «Я давал присягу», — говорит он, подразумевая срочную службу. К отправке на фронт его готовили «всем миром» — родственники и друзья в складчину купили обувь, теплые вещи, тактические перчатки, аптечку (в том числе жгуты, которые сейчас на вес золота). Также в походном рюкзаке были запас сигарет и консервов. Все это исчезло из казармы, пока Артем находился на полигоне.



Как говорит Крайчик, пока он в составе своего подразделения был на занятиях, в их казарме прибирались военнослужащие по призыву. Дело в том, что в эту казарму Артема и других мобилизованных заселили только накануне, а до этого здесь жили другие мобилизованные, которые оставили после себя беспорядок. Вот этот беспорядок 5 октября и направили ликвидировать «срочников», однако вместе с мусором исчез и рюкзак Артема.

«У меня нет финансовой возможности покупать все это заново. Да этого просто не найти уже ни в магазинах, ни в аптеках», — говорит петербуржец.

