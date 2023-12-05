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    Скользкая дорожка. Четверо попали в больницы с переломами после падений в Петербурге

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    За день минимум четыре женщины с переломами пополнили статистику травмированных на петербургских улицах. Калечились в Выборгском и Фрунзенском районах, Кронштадте и Колпино, стало известно «Фонтанке» 4 декабря.

    81-летнюю жительницу Калининского района в понедельник принимали в поликлинике с закрытым переломом лучевой кости со смещением. По её словам, незадолго до семи часов утра она упала на гололедице на пересечении улицы Симонова и проспекта Просвещения.

    Пенсионерка из Колпино пятью годами старше рассказала, что получила оскольчатый перелом плечевой кости, поскользнувшись на проспекте Ленина, 39.

    66-летняя женщина не устояла на ногах на Будапештской улице, 53. Её привезли в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе с переломом лучевой кости.

    Бедренную кость сломала 76-летняя жительница Кронштадта. Причиной травмы она также назвала гололедицу.

    За неделю жилищные инспекторы обошли без малого девятьсот адресов в Петербурге. Почти в половине из них нашли нарушения по части зимней уборки.

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    Комментарии 1

    Гость05 Дек 2023 в 01:01
    всего четверо.
    враньё.
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