Скользкая дорожка. Четверо попали в больницы с переломами после падений в Петербурге

За день минимум четыре женщины с переломами пополнили статистику травмированных на петербургских улицах. Калечились в Выборгском и Фрунзенском районах, Кронштадте и Колпино, стало известно «Фонтанке» 4 декабря.
81-летнюю жительницу Калининского района в понедельник принимали в поликлинике с закрытым переломом лучевой кости со смещением. По её словам, незадолго до семи часов утра она упала на гололедице на пересечении улицы Симонова и проспекта Просвещения.
Пенсионерка из Колпино пятью годами старше рассказала, что получила оскольчатый перелом плечевой кости, поскользнувшись на проспекте Ленина, 39.
66-летняя женщина не устояла на ногах на Будапештской улице, 53. Её привезли в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе с переломом лучевой кости.
Бедренную кость сломала 76-летняя жительница Кронштадта. Причиной травмы она также назвала гололедицу.
За неделю жилищные инспекторы обошли без малого девятьсот адресов в Петербурге. Почти в половине из них нашли нарушения по части зимней уборки.