Скользкая дорожка. Четверо попали в больницы с переломами после падений в Петербурге

За день минимум четыре женщины с переломами пополнили статистику травмированных на петербургских улицах. Калечились в Выборгском и Фрунзенском районах, Кронштадте и Колпино, стало известно «Фонтанке» 4 декабря.



81-летнюю жительницу Калининского района в понедельник принимали в поликлинике с закрытым переломом лучевой кости со смещением. По её словам, незадолго до семи часов утра она упала на гололедице на пересечении улицы Симонова и проспекта Просвещения.

Пенсионерка из Колпино пятью годами старше рассказала, что получила оскольчатый перелом плечевой кости, поскользнувшись на проспекте Ленина, 39.