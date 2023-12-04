Хотел привести в чувство, но убил. Петербуржца приговорили к 9 годам колонии за смерть молодой подруги

Выборгский районный суд Петербурга огласил приговор мужчине, в квартире которого нашли тело 19-летней девушки. Обвиняемый настаивал, что его судят не по той статье. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов 4 декабря.
Трагедия произошла в квартире на улице Руднева 8 января. Все началось с ссоры. Как рассказывала «Фонтанка», погибшая была знакомой хозяина квартиры — она приходила помогать по хозяйству, иногда между ними случался секс. Причиной конфликта стала ревность. Мужчине показалось, что подруга флиртует с его гостем.
Пьяный хозяин квартиры стал избивать девушку. По данным пресс-службы судов, он более 120 раз ударил ее твердым тупым предметом по всему телу, в том числе не менее семи раз по голове. К тому моменту пострадавшая уже потеряла сознание. Мужчина отнес подругу в душ и стал поливать водой ее лицо. Вода затекла девушке в дыхательные пути, из-за чего она скончалась.
Свою вину фигурант признал, но по другой статье. Мужчина считал, что его действия необходимо квалифицировать как причинение смерти по неосторожности (статья 109 УК РФ). Он пояснил, что у него не было умысла убивать подругу, а водой он поливал ее, чтобы привести в чувство.
Однако суд признал мужчину виновным в убийстве (статья 105 УК РФ) и приговорил к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Добавим, что ранее осужденный уже попадал в криминальную хронику, когда ему было 16 лет. Юноша в ноябре 2010 года после ссоры с девушкой скинул автомобильное колесо с двенадцатого этажа. Оно упало на тротуар, отскочило и ударило местного 44-летнего жителя. Мужчина вскоре скончался. Тогда юного петербуржца приговорили к полутора годам ограничения свободы.