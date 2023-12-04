Хотел привести в чувство, но убил. Петербуржца приговорили к 9 годам колонии за смерть молодой подруги

Выборгский районный суд Петербурга огласил приговор мужчине, в квартире которого нашли тело 19-летней девушки. Обвиняемый настаивал, что его судят не по той статье. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов 4 декабря.



Трагедия произошла в квартире на улице Руднева 8 января. Все началось с ссоры. Как рассказывала «Фонтанка», погибшая была знакомой хозяина квартиры — она приходила помогать по хозяйству, иногда между ними случался секс. Причиной конфликта стала ревность. Мужчине показалось, что подруга флиртует с его гостем.