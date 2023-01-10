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    Суд в Петербурге арестовал мужчину, в квартире которого нашли тело 19-летней

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    Выборгский райсуд Петербурга отправил под стражу Эрика Николаева, которого обвиняют в гибели 19-летней. Тело девушки нашли пару дней назад в квартире в Выборгском районе. Об этом 10 января сообщает объединённая пресс-служба судов города.

    По версии следствия, конфликт вспыхнул на Руднева, 21, в минувшее воскресенье, не позже 23:54. В этот момент мужчина был пьян и ударил девушку по голове кулаками и тупым предметом. Она умерла на месте.

    Под стражей фигурант будет находиться до 8 марта. Свою вину он уже полностью признал.

    Накануне «Фонтанка» писала, что полицейские нашли тело 19-летней в квартире дома на улице Руднева. Хозяин жилища, которому сегодня избрали меру пресечения, дал явку с повинной. Погибшая была его знакомой около года-полутора — она приходила помогать по хозяйству, иногда между ними случался секс. Предварительно причиной ссоры, произошедшей 8 января, могла стать ревность — мужчине показалось, что подруга флиртует с его гостем, и он принялся избивать их обоих. Для девушки это закончилось смертью.

    Ранее фигурант дела уже попадал в криминальную хронику. В ноябре 2010 года, будучи ещё 16-летним юношей, он зашёл в парадную дома на улице Ольги Форш. Там на 12-м этаже нашел автомобильное колесо, которое сбросил вниз после ссоры с девушкой. Колесо упало на тротуар, отскочило и ударило местного 44-летнего жителя. Мужчина вскоре скончался. Юного петербуржца приговорили к полутора годам ограничения свободы. В суде он заявлял, что все осознал и раскаялся.

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