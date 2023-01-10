Суд в Петербурге арестовал мужчину, в квартире которого нашли тело 19-летней

Выборгский райсуд Петербурга отправил под стражу Эрика Николаева, которого обвиняют в гибели 19-летней. Тело девушки нашли пару дней назад в квартире в Выборгском районе. Об этом 10 января сообщает объединённая пресс-служба судов города.



По версии следствия, конфликт вспыхнул на Руднева, 21, в минувшее воскресенье, не позже 23:54. В этот момент мужчина был пьян и ударил девушку по голове кулаками и тупым предметом. Она умерла на месте.

Под стражей фигурант будет находиться до 8 марта. Свою вину он уже полностью признал.



Накануне «Фонтанка» писала, что полицейские нашли тело 19-летней в квартире дома на улице Руднева. Хозяин жилища, которому сегодня избрали меру пресечения, дал явку с повинной. Погибшая была его знакомой около года-полутора — она приходила помогать по хозяйству, иногда между ними случался секс. Предварительно причиной ссоры, произошедшей 8 января, могла стать ревность — мужчине показалось, что подруга флиртует с его гостем, и он принялся избивать их обоих. Для девушки это закончилось смертью.

