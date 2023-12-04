«Будут терять время и проедать государственную еду». Картаполов высказался об увеличении срока службы в армии

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что ни он, ни другие члены комитета не поддерживают мнение депутата от КПРФ Виктора Соболева о необходимости увеличения срока срочной службы в армии.

«Это личное мнение депутата Соболева, не более того», — рассказал Андрей Картаполов в разговоре с изданием Газета.RU. Картаполов повторил свою мысль о том, что одного года в армии достаточно для того, чтобы молодые люди освоили военную специальность. По его словам, во второй год службы солдаты будут «просто терять время и проедать государственную еду».