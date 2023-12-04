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    «Будут терять время и проедать государственную еду». Картаполов высказался об увеличении срока службы в армии

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    Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что ни он, ни другие члены комитета не поддерживают мнение депутата от КПРФ Виктора Соболева о необходимости увеличения срока срочной службы в армии.

    «Это личное мнение депутата Соболева, не более того», — рассказал Андрей Картаполов в разговоре с изданием Газета.RU. Картаполов повторил свою мысль о том, что одного года в армии достаточно для того, чтобы молодые люди освоили военную специальность. По его словам, во второй год службы солдаты будут «просто терять время и проедать государственную еду».

    Он отметил, что в советское время, когда срок службы составлял два года и депутат Соболев был «не очень молодым офицером», армия «ничего не выигрывала».

    Депутат Виктор Соболев, который ранее предложил увеличить срок службы, считает, что это необходимо для повышения боеспособности армии. Он предлагает, чтобы первые шесть месяцев солдаты обучались в учебных частях, а затем год или полтора находились непосредственно в войсках.

    Его коллега по Думе Андрей Гурулев также высказывался в поддержку увеличения срока службы: «Солдаты должны служить хотя бы полтора года». Но Андрей Картаполов считает, что тот ответил «невпопад», из-за чего все СМИ посчитали, что Гурулев придерживается такого же мнения, что и депутат Соболев. «У нас в комитете никто больше, кроме Виктора Ивановича Соболева, такой точки зрения не имеет», — заключил глава комитета по обороне российской Госдумы.

    Ранее Соболев уже выдвигал идеи, которые потом критиковали его коллеги. Так, в январе Картаполов назвал «мечтами Соболева» идею генерала об отправке на военные сборы не служивших в армии граждан России старше 30 лет.

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