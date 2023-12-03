В Госдуме призвали увеличить срок службы в армии до двух лет

Депутат Госдумы, член комитета по обороне Виктор Соболев (КПРФ) призвал увеличить срок срочной службы в армии России до двух лет, передает 3 декабря издание News.ru.



«Солдаты должны служить хотя бы полтора года, из которых первые шесть месяцев люди должны обучаться в учебных частях. И следующий год, а лучше полтора быть непосредственно в войсках»,— считает Соболев.



Ранее другой член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев, также призывал вернуть срок в два года для службы по призыву.



Напомним, в советской армии служили по призыву два года в армии и три года на флоте. В российской 2008 года — служат 1 год и в армии, и на флоте. При Петре Великом в солдаты забирали пожизненно.