Спасла бензопила. Медведица проснулась и искалечила двух лесорубов в Коми

Жуткий случай произошел в республике Коми, а окрестностях поселка Троице-Печорское. На четверых рабочих-вахтовиков напал медведь, передает 3 декабря РИА Новости.

По данным агентства, рабочие шли размечать делянку и проходили мимо берлоги. Оттуда выскочила медведица. Пол животного определили, потому что слышали писк медвежат. По какой-то причине медведица не спала. Она сразу набросилась на ближайших к ней двух вахтовиков.



«Двое пострадали сильно, она сняла с них скальп, сломала руку, прокусила бедро. У одного раздроблены лицевые кости, их доставили в больницу, они в реанимации», — сообщили агентству в Троицко-Печорском аварийно-спасательном отряде.

