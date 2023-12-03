Спасла бензопила. Медведица проснулась и искалечила двух лесорубов в Коми

Жуткий случай произошел в республике Коми, а окрестностях поселка Троице-Печорское. На четверых рабочих-вахтовиков напал медведь, передает 3 декабря РИА Новости.
По данным агентства, рабочие шли размечать делянку и проходили мимо берлоги. Оттуда выскочила медведица. Пол животного определили, потому что слышали писк медвежат. По какой-то причине медведица не спала. Она сразу набросилась на ближайших к ней двух вахтовиков.
«Двое пострадали сильно, она сняла с них скальп, сломала руку, прокусила бедро. У одного раздроблены лицевые кости, их доставили в больницу, они в реанимации», — сообщили агентству в Троицко-Печорском аварийно-спасательном отряде.
Мужчин спасало то, что их товарищи несли бензопилу. Они включили инструмент, и медведица убежала. Раненых на руках внесли из леса и вызвали медиков.
Напомним, 10 ноября бурый медведь напал в Якутии на группу бурильщиков. Тогда были тоже ранены двое. Агрессивное животное пытались отогнать фальшфейерами и огнетушителями, но это не помогло.
В сентябре медведь напал на сборщика орехов в Красноярском крае.
А в Приморье инспекторам охотнадзора пришлось застрелить агрессивного медведя, который вошел в поселок, залез на крышу постройки и начал бросаться на людей.