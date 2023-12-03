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    Спасла бензопила. Медведица проснулась и искалечила двух лесорубов в Коми

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    Жуткий случай произошел в республике Коми, а окрестностях поселка Троице-Печорское. На четверых рабочих-вахтовиков напал медведь, передает 3 декабря РИА Новости.

    По данным агентства, рабочие шли размечать делянку и проходили мимо берлоги. Оттуда выскочила медведица. Пол животного определили, потому что слышали писк медвежат. По какой-то причине медведица не спала. Она сразу набросилась на ближайших к ней двух вахтовиков.

    «Двое пострадали сильно, она сняла с них скальп, сломала руку, прокусила бедро. У одного раздроблены лицевые кости, их доставили в больницу, они в реанимации», — сообщили агентству в Троицко-Печорском аварийно-спасательном отряде.

    Мужчин спасало то, что их товарищи несли бензопилу. Они включили инструмент, и медведица убежала. Раненых на руках внесли из леса и вызвали медиков.

    Напомним, 10 ноября бурый медведь напал в Якутии на группу бурильщиков. Тогда были тоже ранены двое. Агрессивное животное пытались отогнать фальшфейерами и огнетушителями, но это не помогло.

    В сентябре медведь напал на сборщика орехов в Красноярском крае.

    А в Приморье инспекторам охотнадзора пришлось застрелить агрессивного медведя, который вошел в поселок, залез на крышу постройки и начал бросаться на людей.

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