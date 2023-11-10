В Якутии медведь напал на бурильщиков. Ранены двое

В Якутии на группу бурильщиков напал бурый медведь. Агрессивное животное пытались отогнать фальшфейерами и огнетушителями, но это не помогло, передает 10 ноября информагентство SakhaNews.



По данным издания, все случилось в 11:00 по якутскому времени в районе Эльгинского месторождения. О приходе медведя в лагерь сотрудников компании «РусГазБурение» известил собачий лай. Достаточно долго медведь чувствовал себя полновластным хозяином рабочего городка. Затем он напал на мастера и механика компании.



Видео расправы, которую хищник устроил над людьми, публикует RT.

