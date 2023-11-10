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    В Якутии медведь напал на бурильщиков. Ранены двое

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    В Якутии на группу бурильщиков напал бурый медведь. Агрессивное животное пытались отогнать фальшфейерами и огнетушителями, но это не помогло, передает 10 ноября информагентство SakhaNews.

    По данным издания, все случилось в 11:00 по якутскому времени в районе Эльгинского месторождения. О приходе медведя в лагерь сотрудников компании «РусГазБурение» известил собачий лай. Достаточно долго медведь чувствовал себя полновластным хозяином рабочего городка. Затем он напал на мастера и механика компании.

    Видео расправы, которую хищник устроил над людьми, публикует RT.

    Автор: Новости RT на русском

    Как сообщают якутские СМИ, медведя удалось отогнать от людей, но территорию городка он не покинул. Рабочие вызвали охотника, он приехал через 20 минут и застрелил хищника.

    Пострадавших срочно увезли в больницу поселка Витим. Предварительно, у обоих пострадавших рваные раны. Состояние одного из них медики оценили как критическое.

    Напомним, в Ленинградской области медведи сейчас готовятся к спячке. Для них очень важно накопить жир, и животные усиленно питаются, в основном по ночам. Так, «Фонтанка» показывала, как на днях медведь полакомился яблоками в деревне в Лужском районе.

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