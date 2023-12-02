Попытка №2. Для застрявшего во льдах Невы сухогруза разведут два моста

Несмотря на завершение навигации на Неве, водителям пока не дают забыть о привычке сверяться с графиком развода мостов. Воскресной ночью внимательными нужно быть тем, кто едет на Васильевский остров.
Как сообщили в «Мостотресте», в ночь со 2 на 3 декабря состоится дополнительная техническая разводка Дворцового и Благовещенского мостов. Первый будет разведён с 01:10 до 04:55, второй — 01:25 до 05:00.
«Время разводки и наводки мостов может измениться», — предупреждают в пресс-службе. Информация о положении крыльев мостов в режиме реального времени можно проверить, например, здесь.
Навигационный период для разводки мостов на Неве, Большой и Малой Неве, стартовавший 10 апреля, завершился 30 ноября. Дальше поднимать крылья переправ могут, чтобы пропустить отдельные суда, в случае технической необходимости и по распоряжению для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В декабре запланированы несколько разводок для подготовке к зиме.
Дополнительная техническая разводка в ночь на 3 декабря потребовалась для сухогруза «Пола Калиста». В последний день навигации судно не удалось провести под мостами. Оно украшало собой сначала набережную Кутузова, потом Дворцовую. Минувшей ночью сухогруз снова не прошёл через разведённые для него Дворцовый и Благовещенский мосты, полюбоваться на него можно напротив Эрмитажа.