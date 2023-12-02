Попытка №2. Для застрявшего во льдах Невы сухогруза разведут два моста

Несмотря на завершение навигации на Неве, водителям пока не дают забыть о привычке сверяться с графиком развода мостов. Воскресной ночью внимательными нужно быть тем, кто едет на Васильевский остров.



Как сообщили в «Мостотресте», в ночь со 2 на 3 декабря состоится дополнительная техническая разводка Дворцового и Благовещенского мостов. Первый будет разведён с 01:10 до 04:55, второй — 01:25 до 05:00.



«Время разводки и наводки мостов может измениться», — предупреждают в пресс-службе. Информация о положении крыльев мостов в режиме реального времени можно проверить, например, здесь.

