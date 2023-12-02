    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -8

    1 м/с, сев

    755мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd89.76eur97.91

    Попытка №2. Для застрявшего во льдах Невы сухогруза разведут два моста

    623
    2 комментария

    Несмотря на завершение навигации на Неве, водителям пока не дают забыть о привычке сверяться с графиком развода мостов. Воскресной ночью внимательными нужно быть тем, кто едет на Васильевский остров.

    Как сообщили в «Мостотресте», в ночь со 2 на 3 декабря состоится дополнительная техническая разводка Дворцового и Благовещенского мостов. Первый будет разведён с 01:10 до 04:55, второй — 01:25 до 05:00.

    «Время разводки и наводки мостов может измениться», — предупреждают в пресс-службе. Информация о положении крыльев мостов в режиме реального времени можно проверить, например, здесь.

    Навигационный период для разводки мостов на Неве, Большой и Малой Неве, стартовавший 10 апреля, завершился 30 ноября. Дальше поднимать крылья переправ могут, чтобы пропустить отдельные суда, в случае технической необходимости и по распоряжению для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В декабре запланированы несколько разводок для подготовке к зиме.

    Дополнительная техническая разводка в ночь на 3 декабря потребовалась для сухогруза «Пола Калиста». В последний день навигации судно не удалось провести под мостами. Оно украшало собой сначала набережную Кутузова, потом Дворцовую. Минувшей ночью сухогруз снова не прошёл через разведённые для него Дворцовый и Благовещенский мосты, полюбоваться на него можно напротив Эрмитажа.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Мосты в Петербурге
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close