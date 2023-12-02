Сбитый в 2015 году Мефистофель вернулся на дом Лишневского

Горельеф с Мефистофелем, который в 2015 году сбили вандалы, был возвращен на фасад дома Лишневского на Лахтинской улице, 24, передает корреспондент «Фонтанки» 2 декабря.
Накануне в разговоре с «Фонтанкой» представитель компании «БИП», руководитель проекта по воссозданию горельефа Дмитрий Бузулуцкий подтвердил, что горельеф вернулся на фасад, но уточнил, что работы еще не завершены и некоторые детали еще дорабатываются.
Редакция подробно рассказывала, как восстанавливали демона с помощью технологий. Осколки сбитого горельефа хранятся в музее городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК). Они были отсканированы на месте 3D-сканером, и из получившегося изображения собрана 3D-модель. Недостающие фрагменты были дорисованы на основании сохранившихся фотографий и архивных материалов.
Затем модель была напечатана на 3D-принтере, собрана, и с помощью нее отлита силиконовая форма, в которой уже отливали самого демона из фибробетона.
Работы по реставрации фасада дома Лишневского ведутся по заказу фонда капитального ремонта. Согласно контракту, работы должны быть завершены до 15 декабря.
Дом авторства архитектора Александра Львовича Лишневского на Лахтинской, 24, является выявленным объектом культурного наследия. Его построили в 1910–1911 годах, тимпан фронтона фасада здания украшал горельеф в виде беса с широко раскинутыми крыльями. По одной из версий, образ был срисован с оперного певца Федора Шаляпина.
В августе 2015 года вандалы сбили горельеф Мефистофеля. Ответственность взяли на себя «Казаки Санкт-Петербурга», которых возмутил «дьявол» напротив церкви Ксении Блаженной. Петербуржцы возмутились подобному варварству. Активисты хотели повесить на фасаде дома на Лахтинской фотографию с изображением Мефистофеля, но администрация Петроградского района не разрешила этого сделать.