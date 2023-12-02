Сбитый в 2015 году Мефистофель вернулся на дом Лишневского

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Горельеф с Мефистофелем, который в 2015 году сбили вандалы, был возвращен на фасад дома Лишневского на Лахтинской улице, 24, передает корреспондент «Фонтанки» 2 декабря.

Накануне в разговоре с «Фонтанкой» представитель компании «БИП», руководитель проекта по воссозданию горельефа Дмитрий Бузулуцкий подтвердил, что горельеф вернулся на фасад, но уточнил, что работы еще не завершены и некоторые детали еще дорабатываются.

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Редакция подробно рассказывала, как восстанавливали демона с помощью технологий. Осколки сбитого горельефа хранятся в музее городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК). Они были отсканированы на месте 3D-сканером, и из получившегося изображения собрана 3D-модель. Недостающие фрагменты были дорисованы на основании сохранившихся фотографий и архивных материалов.



Затем модель была напечатана на 3D-принтере, собрана, и с помощью нее отлита силиконовая форма, в которой уже отливали самого демона из фибробетона.

Работы по реставрации фасада дома Лишневского ведутся по заказу фонда капитального ремонта. Согласно контракту, работы должны быть завершены до 15 декабря.

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Дом авторства архитектора Александра Львовича Лишневского на Лахтинской, 24, является выявленным объектом культурного наследия. Его построили в 1910–1911 годах, тимпан фронтона фасада здания украшал горельеф в виде беса с широко раскинутыми крыльями. По одной из версий, образ был срисован с оперного певца Федора Шаляпина.



В августе 2015 года вандалы сбили горельеф Мефистофеля. Ответственность взяли на себя «Казаки Санкт-Петербурга», которых возмутил «дьявол» напротив церкви Ксении Блаженной. Петербуржцы возмутились подобному варварству. Активисты хотели повесить на фасаде дома на Лахтинской фотографию с изображением Мефистофеля, но администрация Петроградского района не разрешила этого сделать.

