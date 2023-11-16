Еще месяц — и Мефистофель снова лукаво улыбнется прохожим на Лахтинской улице. Ремонт дома Лишневского почти завершен

Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В Петербурге началась отливка горельефа с Мефистофелем, который в 2015 году был сбит с дома Лишневского на Лахтинской улице, 24. Это один из последних этапов воссоздания лукавого демона. Фонд капремонта, по заказу которого проводятся работы, и подрядчик говорят — еще немного, и бес снова займет свое место на фасаде дома. А самому зданию вернут исторический цвет.



В Петроградском районе на финишную прямую вышли работы по капитальному ремонту фасада дома Лишневского, который восемь лет назад «прославили» вандалы, сбившие кувалдой горельеф с Мефистофелем. Существует версия, что прообразом этого архитектурного элемента стал Федор Шаляпин, одной из самых известных ролей которого как раз была партия Мефистофеля в опере Шарля Гуно «Фауст». Демон символично вернется на фасад как раз в год 150-летия со дня рождения великого русского оперного певца. Редакция наблюдала за процессом отливки головы беса.



В мастерской скульптор Вадим Кузнецов показал финальный этап. Сам себя собеседник назвал в этом проекте форматором, пояснив, что в данном случае работу скульптора выполнял не он, а 3d-технологии. Привезенные фрагменты модели облили несколькими слоями силикона, сверху этой формы делают гипсовые кожухи, чтобы она была прочной и не деформировалась.



«Его [Мефистофеля] собрали музейщики, сделали композицию из всего, что осталось. Осталась голова и части рук, было сделано такое панно. Потом сделали 3d-скан, уже на компьютере непосредственно части эти собрали. То, что утрачено было, восстановили в программе, — напомнил Кузнецов. — Распечатали каждую деталь — голову, руки, пальцы. Все это я потом склеивал, соединял и формовал. Стыковочные швы уже на этапе отливки будут доводиться, то есть когда будет вынута отливка — швы затрем, чтобы они не были видны».



По его словам, отливка много времени не займет. «Мы [отлитые детали] выдержим подольше, чтобы они прочность набрали. Я думаю, на следующей неделе закончим», — добавил форматор.



Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





С Дмитрием Бузулуцким, представителем компании «БИП», руководителем проекта по воссозданию горельефа, «Фонтанка» встречалась в октябре, когда после кропотливой работы по сканированию и созданию точной 3d-модели фрагменты этой модели были отпечатаны на 3d-принтере.



«После того как мы закончили, мы передали все необходимые материалы, распечатанные на 3d-принтере. И скульптор начал выполнять свою работу в части отливки силиконовой формы и поэтапной заливки уже из фибробетона барельефа Мефистофеля, — рассказал Бузулуцкий. — Сейчас мы залили уже второй фрагмент. Они все заливаются поэтапно, настаиваются. Внутри конструкции предусмотрено армирование: и армирующая сетка, и фиброволокно для жесткости нашей конструкции. Просто так ее теперь никто не сломает».



Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться









«Очень рассчитываем, что в ближайшее время, где-то в течение недели, мы привезем барельеф и начнем его монтировать. Монтаж не должен занять много времени. Основная работа уже выполнена: подготовлено посадочное место, подготовлены остальные элементы лепки — это крылья и Мальфас — фигура ворона. Все его элементы ждут воссоединения. Мы рассчитываем закончить до 10 декабря», — заключил представитель компании.



Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»

Замначальника Управления подготовки капитального ремонта Фонда капремонта Михаил Гайвенис рассказал, что по состоянию на 16 ноября основные этапы работ по капитальному ремонту фасада дома № 24 на Лахтинской улице завершены. «По дворовым фасадам ведется демонтаж строительных лесов. Лицевой фасад подготовлен под покраску. Нам необходимо на сегодняшний день только произвести окраску, установить недостающие элементы декора. При отрицательных температурах подрядчиком будет выполнен замкнутый тепловой контур, обеспечена положительная температура для производства работ при помощи нагрева пушек», — пояснил собеседник.



Спикер подтвердил озвученные ранее планы фонда — все работы будут завершены до 15 декабря. Гайвенис также рассказал, что дом Лишневского и горельеф с Мефистофелем после ремонта обретут исторический цвет.



Он пояснил, как специалисты добрались до родного цвета здания: «Данные работы происходят совместно с авторским надзором и комитетом по охране памятников. Все это происходит комиссионно. На фасаде подбираются материалы, производится линейная расчистка фасада, находится историческая краска, к ней подбирается цвет», — прокомментировал замглавы управления. Он добавил, что в некоторых местах пришлось расчистить до семи слоев, чтобы найти исторический оттенок.



«Данный горельеф [в момент, когда его сбили] находился не в своем родном цвете, там присутствовали отложения, поэтому сейчас мы с вами увидим цвет, который был исторически», — пообещал собеседник.



Справка:





Дом авторства архитектора Александра Львовича Лишневского на Лахтинской, 24, является выявленным объектом культурного наследия. Его построили в 1910–1911 годах, тимпан фронтона фасада здания украшал горельеф в виде беса с широко раскинутыми крыльями. По одной из версий, образ был срисован с оперного певца Федора Шаляпина.



Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»