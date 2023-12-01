Испугались огласки. СК раскрыл подробности похищения 8-летней девочки и показал видео

Следственный комитет по Калужской области продолжает расследование уголовного дела о похищении 8-летней девочки из Козельска. Похитители требовали у ее матери выкуп, однако оставили ребенка на улице после широкой огласки их преступления. Об этом сообщает СК 1 декабря.



Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации

По версии следствия, 29 ноября около 15:00 девочка вышла из школьного автобуса в Козельске и пошла в сторону своего дома. В этот момент подозреваемые схватили девочку, посадили в автомобиль и отвезли в свой дом в деревне Касьяново.



Однако на следующий день после широкой огласки похищения подозреваемые отвезли ребенка в деревню Таратухино Тульской области — она находится в 55 километрах от места жительства девочки. Ребенка оставили на улице. Девочка зашла в дом к местным жителям и попросила о помощи. А те сообщили в полицию.



Сейчас предполагаемые злоумышленники задержаны. Ими оказались жительница деревни Касьяново, ее бывший супруг и их общий сын, а также нынешний муж женщины. Их подозревают в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 126 УК РФ («Похищение несовершеннолетнего из корыстных побуждений») и частью 3 статьи 163 УК РФ («Вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере»).



Следователи также провели осмотры в месте удержания ребенка и в деревне, где ее оставили похитители. Изъята одежда подозреваемых, средства связи, автомобильные номера и другие предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела. Все фигуранты доставлены к следователю СКР. Вскоре им изберут меру пресечения.

