Суд постановил изъять у экс-полковника Захарченко и его родных имущество на 50 миллионов рублей

Деньги и имущество «золотого» экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, а также его родственников и близких продолжают обращать в доход государства. Исковое заявление прокуратуры Москвы удовлетворил Никулинский районный суд столицы, сообщает 30 ноября пресс-служба надзорного ведомства.
Суд установил, что бывший руководитель управления «Т» ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ, а также его отец, сестра, бывшая жена и доверенное лицо приобрели две квартиры и два машино-места в доме на проспекте Вернадского, а также многочисленные ювелирные изделия и дорогостоящие наручные часы. Всего сумма исковых требований превысила 50 млн рублей. В судебных заседаниях ответчики не подтвердили, что имущество приобретено на законные доходы, добавили в прокуратуре.
В мае 2022 года бывшего полковника Дмитрия Захарченко приговорили к 16 годам колонии строгого режима со штрафом 500 миллионов рублей по делу о взятках на 1,4 миллиарда рублей. Захарченко был арестован в сентябре 2016 года. В ходе обысков у него дома и в квартирах родственников нашли деньги в разной валюте. Общая сумма составила 8,5 миллиарда рублей. Несколько месяцев спустя суд постановил изъять у Захарченко и его семьи найденные деньги, 27 объектов недвижимости, четыре машины и золотой слиток.
В июне 2019-го Захарченко приговорили к 13 годам лишения свободы. Штраф составил 117 миллионов рублей. К январю 2021 года было возбуждено еще одно уголовное дело — о получении взяток на сумму 1,4 миллиарда рублей. Новый приговор в 16 лет колонии по второму делу бывший полковник пытался обжаловать в Мосгорсуде, который оставил его в силе.