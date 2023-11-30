Суд постановил изъять у экс-полковника Захарченко и его родных имущество на 50 миллионов рублей

Деньги и имущество «золотого» экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, а также его родственников и близких продолжают обращать в доход государства. Исковое заявление прокуратуры Москвы удовлетворил Никулинский районный суд столицы, сообщает 30 ноября пресс-служба надзорного ведомства.



Суд установил, что бывший руководитель управления «Т» ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ, а также его отец, сестра, бывшая жена и доверенное лицо приобрели две квартиры и два машино-места в доме на проспекте Вернадского, а также многочисленные ювелирные изделия и дорогостоящие наручные часы. Всего сумма исковых требований превысила 50 млн рублей. В судебных заседаниях ответчики не подтвердили, что имущество приобретено на законные доходы, добавили в прокуратуре.

