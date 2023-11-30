    Сейчас

    -3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -3˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -6

    1 м/с, с-в

    755мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd88.88eur97.65

    В Петербурге арестованному за похищение бойцу за правые идеи добавили вышибание долгов

    1631
    2 комментария

    В Петербурге за разбой и вымогательство задержали тех, кто два месяца назад избежали ареста по делу группы ультраправых, обвиняемых в похищении человека. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 30 ноября.

    Оперативники уголовного розыска совместно с УФСБ и СОБР Росгвардии накануне задержали двух 21-летних петербуржцев. Они уже объяснялись с полицией в сентябре, когда в отдел увезли семерых, чтобы допросить по делу о похищении жителя Дунайского проспекта. Его затолкали в «Инфинити» и возили по городу, требуя 700 тысяч рублей, которые он якобы не донёс до общей кассы, выполняя функции дропа.

    Оба молодых человека тогда получили статус свидетеля. Обвинение предъявили троим, в том числе 29-летнему Кириллу Римкусу. Его имя известно среди ультраправых. В медийном плане громче всего он заявил о себе в 2014 году, отправившись с оружием в ЛНР, писали 47news. Присматривался и к ЧВК «Вагнер», но передумал.

    Октябрьский суд определил Римкуса и двоих его вероятных подельников в «Кресты».

    По версии следствия, с одним из них он поучаствовал ещё в одном нападении. В феврале, через месяц после эпизода с похищением, они проникли в квартиру на Чебышевской улице в Петергофе, поколотили двух жильцов кулаками, ногами и пистолетом и потребовали 100 тысяч рублей. Нужной суммы в квартире не оказалось. В нападении, выяснили полицейские, участвовали и оба задержанных накануне.

    С одним из них Римкуса связывает совместный бизнес. По данным СПАРК, молодой мужчина числится гендиректором в его фирме, которая занимается торговлей.

    Февральское нападение легло в основу уголовных дел о разбое и вымогательстве. Двое молодых людей пока обживаются в изоляторе временного содержания.

    Кириллу Римкусу знакома и обратная сторона вымогательства. В апреле он заявлял, что был вынужден заплатить вымогателям более полумиллиона рублей, но и это не спасло от принудительной поездки на кладбище и стрельбы.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПохищениеВымогательство
    ЛАЙК4
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    Гость30 Ноя 2023 в 10:17
    ...из жизни червей..
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close