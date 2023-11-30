В Петербурге арестованному за похищение бойцу за правые идеи добавили вышибание долгов

В Петербурге за разбой и вымогательство задержали тех, кто два месяца назад избежали ареста по делу группы ультраправых, обвиняемых в похищении человека. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 30 ноября.

Оперативники уголовного розыска совместно с УФСБ и СОБР Росгвардии накануне задержали двух 21-летних петербуржцев. Они уже объяснялись с полицией в сентябре, когда в отдел увезли семерых, чтобы допросить по делу о похищении жителя Дунайского проспекта. Его затолкали в «Инфинити» и возили по городу, требуя 700 тысяч рублей, которые он якобы не донёс до общей кассы, выполняя функции дропа.



Оба молодых человека тогда получили статус свидетеля. Обвинение предъявили троим, в том числе 29-летнему Кириллу Римкусу. Его имя известно среди ультраправых. В медийном плане громче всего он заявил о себе в 2014 году, отправившись с оружием в ЛНР, писали 47news. Присматривался и к ЧВК «Вагнер», но передумал.



Октябрьский суд определил Римкуса и двоих его вероятных подельников в «Кресты».

По версии следствия, с одним из них он поучаствовал ещё в одном нападении. В феврале, через месяц после эпизода с похищением, они проникли в квартиру на Чебышевской улице в Петергофе, поколотили двух жильцов кулаками, ногами и пистолетом и потребовали 100 тысяч рублей. Нужной суммы в квартире не оказалось. В нападении, выяснили полицейские, участвовали и оба задержанных накануне.



С одним из них Римкуса связывает совместный бизнес. По данным СПАРК, молодой мужчина числится гендиректором в его фирме, которая занимается торговлей.

Февральское нападение легло в основу уголовных дел о разбое и вымогательстве. Двое молодых людей пока обживаются в изоляторе временного содержания.

