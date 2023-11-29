Педофил прикрыл от маминого гнева. Под сотню полицейских прочёсывали Калининский район из-за детской варежки

Неожиданный финал получили поиски педофила, соблазнявшего деньгами у детского сада в Петербурге. Родители в Калининском районе могут выдохнуть, а третьеклассник, рассказавший, как вырывался из рук преступника, вероятно, нет.



На поиски мужчины, которого в деталях описал 9-летний школьник, ориентировали все наряды ГИБДД и патрульно-постовой службы Калининского района, стало известно «Фонтанке» 29 ноября. Это порядка ста сотрудников, которые выискивали подходящего под приметы человека.



Мальчик, несмотря на испуг, проявил наблюдательность. О мужчине, пристававшем к нему на Гражданском проспекте, 65, в понедельник вечером, он рассказал всё, что смог запомнить: вплоть до серых ботинок и нетвёрдой походки. Ярких примет не было, разве что очки, похожие на горнолыжные.

