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    Педофил прикрыл от маминого гнева. Под сотню полицейских прочёсывали Калининский район из-за детской варежки

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    Неожиданный финал получили поиски педофила, соблазнявшего деньгами у детского сада в Петербурге. Родители в Калининском районе могут выдохнуть, а третьеклассник, рассказавший, как вырывался из рук преступника, вероятно, нет.

    На поиски мужчины, которого в деталях описал 9-летний школьник, ориентировали все наряды ГИБДД и патрульно-постовой службы Калининского района, стало известно «Фонтанке» 29 ноября. Это порядка ста сотрудников, которые выискивали подходящего под приметы человека.

    Мальчик, несмотря на испуг, проявил наблюдательность. О мужчине, пристававшем к нему на Гражданском проспекте, 65, в понедельник вечером, он рассказал всё, что смог запомнить: вплоть до серых ботинок и нетвёрдой походки. Ярких примет не было, разве что очки, похожие на горнолыжные.

    Преступника и его следы искали безуспешно: как оказалось, ловили призрака. Ребёнок, до последнего державшийся за свою версию событий, во время беседы с инспектором и в присутствии матери сознался.

    В понедельник он порвал одну из новых рукавичек — тех, что дома наказали беречь. Выходить из положения решил нестандартно, и мама узнала о попытке похищения на пути из школы. Здесь, конечно, ей было уже не до переживаний о варежке, которая, по легенде, пострадала, когда мальчик вырвался из рук незнакомца.

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