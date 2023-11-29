Петербурженке не разрешили парковаться бесплатно. Суд не признал ее машину электромобилем

Петербургский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу жительницы на решение районного суда. Она хотела получить разрешение на бесплатную парковку своего электромобиля, но в комитете по транспорту заявили, что в ее случае льготы не положены. Городской суд встал на сторону чиновников, сообщает объединенная пресс-служба судов 29 ноября.
Речь идет о китайском кроссовере Voyah Free. Владелица машины, будучи уверенной, что автомобиль является электрическим, в мае подала в комитет по транспорту Петербурга заявление на получение разрешения, которое позволило бы ей парковать авто в зоне платной стоянки бесплатно. Но получила отказ.
Тогда петербурженка пошла в Смольнинский районный суд Петербурга. В качестве доказательства владелица приложила заключение эксперта, что основным двигателем машины является электрический, а двигатель внутреннего сгорания – вспомогательный, используется для зарядки электрического и не имеет доступа к трансмиссии. То есть Voyah Free приводится в движение исключительно электродвигателем. Истица предположила, что отказ комитета основан на неправильном толковании определения электромобиля и законодательства в сфере электротранспорта. Суд указал, что тип транспортного средства комитет определяет по документам от уполномоченного регистрирующего органа, а привлеченный женщиной эксперт таким не является.
В итоге районный суд женщине отказал. Тогда она обратилась с жалобой в городской суд, чтобы признать решение незаконным и взыскать госпошлину, расходы на юридические услуги и оплату экспертизы. Однако и в этом случае теперь уже Петербургский городской суд согласился с решением районного суда и оставил его без изменений.