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    Петербурженке не разрешили парковаться бесплатно. Суд не признал ее машину электромобилем

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    Петербургский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу жительницы на решение районного суда. Она хотела получить разрешение на бесплатную парковку своего электромобиля, но в комитете по транспорту заявили, что в ее случае льготы не положены. Городской суд встал на сторону чиновников, сообщает объединенная пресс-служба судов 29 ноября.

    Речь идет о китайском кроссовере Voyah Free. Владелица машины, будучи уверенной, что автомобиль является электрическим, в мае подала в комитет по транспорту Петербурга заявление на получение разрешения, которое позволило бы ей парковать авто в зоне платной стоянки бесплатно. Но получила отказ.

    Тогда петербурженка пошла в Смольнинский районный суд Петербурга. В качестве доказательства владелица приложила заключение эксперта, что основным двигателем машины является электрический, а двигатель внутреннего сгорания – вспомогательный, используется для зарядки электрического и не имеет доступа к трансмиссии. То есть Voyah Free приводится в движение исключительно электродвигателем. Истица предположила, что отказ комитета основан на неправильном толковании определения электромобиля и законодательства в сфере электротранспорта. Суд указал, что тип транспортного средства комитет определяет по документам от уполномоченного регистрирующего органа, а привлеченный женщиной эксперт таким не является.

    В итоге районный суд женщине отказал. Тогда она обратилась с жалобой в городской суд, чтобы признать решение незаконным и взыскать госпошлину, расходы на юридические услуги и оплату экспертизы. Однако и в этом случае теперь уже Петербургский городской суд согласился с решением районного суда и оставил его без изменений.

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