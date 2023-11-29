Петербурженке не разрешили парковаться бесплатно. Суд не признал ее машину электромобилем

Петербургский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу жительницы на решение районного суда. Она хотела получить разрешение на бесплатную парковку своего электромобиля, но в комитете по транспорту заявили, что в ее случае льготы не положены. Городской суд встал на сторону чиновников, сообщает объединенная пресс-служба судов 29 ноября.



Речь идет о китайском кроссовере Voyah Free. Владелица машины, будучи уверенной, что автомобиль является электрическим, в мае подала в комитет по транспорту Петербурга заявление на получение разрешения, которое позволило бы ей парковать авто в зоне платной стоянки бесплатно. Но получила отказ.

