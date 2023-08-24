В Петербурге расширят список льготников для платной парковки и будут выдавать больше разрешений многодетным

В Петербурге в ближайшее время расширят список льготных категорий, которые имеют право на бесплатную парковку в платной зоне. Об этом рассказал 24 августа вице-губернатор Кирилл Поляков в эфире телеканала «Санкт-Петербург».



Как сообщил чиновник, в этот перечень войдут обладатели различных наград, таких как звание Герой России, в том числе полученных в ходе СВО. Сейчас в списке ветераны Великой Отечественной войны, бывшие узники концлагерей, многодетные семьи, обладатели электромобилей.

Кроме того, принято решение, что семьи, где четыре ребенка и более, будут получать два разрешения на льготную парковку, а не одно, как сейчас. По словам Полякова, это решение принято губернатором на основании того, что в таких семьях часто больше одной машины, а разновозрастных детей надо развозить по разным местам. Поляков отметил, что реализовать эту меру должны до конца года.