В России за 9 месяцев выявили в 262 раза больше заболевших корью детей, чем годом ранее

Число заболевших корью среди детей с января по сентябрь 2023 года составило более 4,9 тысячи. Это в 262 раза больше, чем за тот же период прошлого года. В 2022 было выявлено всего 19 случаев. Такую статистику 28 ноября представила главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России Лейла Намазова-Баранова.

«Как только мы ослабляем свои усилия [по вакцинации] — инфекции возвращаются», — заявила Лейла Намазова-Баранова, выступая на второй всероссийской конференции «Лучшие практики в подходах развития программ иммунизации». Ее слова приводит российское госагентство ТАСС.