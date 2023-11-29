В России за 9 месяцев выявили в 262 раза больше заболевших корью детей, чем годом ранее

Число заболевших корью среди детей с января по сентябрь 2023 года составило более 4,9 тысячи. Это в 262 раза больше, чем за тот же период прошлого года. В 2022 было выявлено всего 19 случаев. Такую статистику 28 ноября представила главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России Лейла Намазова-Баранова.
«Как только мы ослабляем свои усилия [по вакцинации] — инфекции возвращаются», — заявила Лейла Намазова-Баранова, выступая на второй всероссийской конференции «Лучшие практики в подходах развития программ иммунизации». Ее слова приводит российское госагентство ТАСС.
Также специалист сообщила, что за этот же период 2023 года было выявлено более 63 тысяч случаев заражения гриппом среди несовершеннолетних. Это почти на 800% больше, чем в 2022 году, когда было зарегистрировано 7 тысяч. Выросла и статистика по коклюшу — 1,6 тысячи случаев в 2022 году и 17,4 тысячи случаев в 2023. Рост заболеваемости составил 965%.
Ранее «Фонтанка» писала, как корь меняет жизнь Петербурга: из приёмного отделения детской больницы на Васильевском острове пациентов отправили домой, вспышка кори выявлена в одном из ЖК. В начале октября в комздраве Петербурга сообщили о 51,3 тысячи вакцинированных от кори. При этом в комитете говорили о временном дефиците вакцины.