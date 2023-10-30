Из приемного отделения детской больницы на Васильевском пациентов отправили домой из-за кори — на карантин

У пациента Детской городской больницы № 2 Марии Магдалины в приемном отделении обнаружили корь. Детей, которые находились в это время рядом и не болели, не прививались от кори, отправили по домам. Об этом в понедельник, 30 октября, «Фонтанке» рассказал Автандил Микава, главный врач стационара.



Поскольку в период пребывания в приемном отделении рядом с ребенком с корью, могли заразиться другие дети, в больнице предприняли меры предосторожности, чтобы инфекция не попала на лечебные отделения стационара.