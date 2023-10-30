Из приемного отделения детской больницы на Васильевском пациентов отправили домой из-за кори — на карантин

У пациента Детской городской больницы № 2 Марии Магдалины в приемном отделении обнаружили корь. Детей, которые находились в это время рядом и не болели, не прививались от кори, отправили по домам. Об этом в понедельник, 30 октября, «Фонтанке» рассказал Автандил Микава, главный врач стационара.
Поскольку в период пребывания в приемном отделении рядом с ребенком с корью, могли заразиться другие дети, в больнице предприняли меры предосторожности, чтобы инфекция не попала на лечебные отделения стационара.
Как уточнил «Фонтанке» главный врач Микава, не имеющие подтверждения о вакцинации от кори и неболевшие отправлены по домам на карантинный срок:
«В больнице риск попадания пациента с корью есть всегда, как и с любой другой детской инфекцией. Надо радоваться тому, что мы это вовремя это обнаружили. Очаг локализован — приемное отделение дезинфицировали в течение трех часов. Больница снова открыла прием. Пациенты продолжают лечение на отделениях», — сказал он.