Авиакомпания Red Wings удвоила количество рейсов из Петербурга в Тбилиси

Количество рейсов авиакомпании Red Wings из Петербурга в Тбилиси увеличилось с одного до двух в неделю. Об этом в среду, 29 ноября, сообщает пресс-служба Пулково.



Полеты теперь будут выполняться не только по субботам, но и по вторникам. Из Петербурга воздушное судно будет отправляться в 10:20, в аэропорту Шота Руставели оно приземлится спустя 4 часа и 5 минут.



С 2 декабря Red Wings также раз в неделю начнет выполнять рейсы в Кутаиси, а с 10 декабря, напомним, Тбилиси и Петербург свяжет Georgian Airways.

Авиасообщение между Россией и Грузией было возобновлено минувшей весной. Первый самолет российской авиакомпании «Азимут» приземлился в аэропорту Шота Руставели 19 мая. В Тбилиси прилетевших встречала грузинская оппозиция.

