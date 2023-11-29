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    Авиакомпания Red Wings удвоила количество рейсов из Петербурга в Тбилиси

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    Количество рейсов авиакомпании Red Wings из Петербурга в Тбилиси увеличилось с одного до двух в неделю. Об этом в среду, 29 ноября, сообщает пресс-служба Пулково.

    Полеты теперь будут выполняться не только по субботам, но и по вторникам. Из Петербурга воздушное судно будет отправляться в 10:20, в аэропорту Шота Руставели оно приземлится спустя 4 часа и 5 минут.

    С 2 декабря Red Wings также раз в неделю начнет выполнять рейсы в Кутаиси, а с 10 декабря, напомним, Тбилиси и Петербург свяжет Georgian Airways.

    Авиасообщение между Россией и Грузией было возобновлено минувшей весной. Первый самолет российской авиакомпании «Азимут» приземлился в аэропорту Шота Руставели 19 мая. В Тбилиси прилетевших встречала грузинская оппозиция.

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