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    Georgian Airways запускает рейсы в Тбилиси из Пулково

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    В декабре между Петербургом и Тбилиси начнут курсировать самолеты авиакомпании Georgian Airways. Об этом сообщили в пресс-службе управляющей компании Пулково «Воздушные ворота Северной столицы» 27 ноября.

    Первые рейсы отправятся 10 декабря. Перелеты будут выполняться дважды в неделю: по средам и воскресеньям. Согласно расписанию, вылет из аэропорта Пулково запланирован в 04:55, прибытие в аэропорт Шота Руставели — в 09:30. Перелет займет 3 часа 35 минут. Билет, согласно данным перевозчика, будет стоить от 184 долларов.

    Также улететь в Грузию из Петербурга можно рейсами авиакомпании Red Wings, которая выполняет полеты в Тбилиси и Кутаиси.

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