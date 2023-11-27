Georgian Airways запускает рейсы в Тбилиси из Пулково

В декабре между Петербургом и Тбилиси начнут курсировать самолеты авиакомпании Georgian Airways. Об этом сообщили в пресс-службе управляющей компании Пулково «Воздушные ворота Северной столицы» 27 ноября.



Первые рейсы отправятся 10 декабря. Перелеты будут выполняться дважды в неделю: по средам и воскресеньям. Согласно расписанию, вылет из аэропорта Пулково запланирован в 04:55, прибытие в аэропорт Шота Руставели — в 09:30. Перелет займет 3 часа 35 минут. Билет, согласно данным перевозчика, будет стоить от 184 долларов.

Также улететь в Грузию из Петербурга можно рейсами авиакомпании Red Wings, которая выполняет полеты в Тбилиси и Кутаиси.