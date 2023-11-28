В Петербурге отправили в колонию автора пожара в историческом здании. Он оригинально использовал свитер

Реальный срок получил житель Петербурга после манипуляций с зажигалкой и собственным свитером в историческом здании. Рассчитывая свести личные счёты, он сжёг три миллиона рублей.



О приговоре Дмитрию Сутягину 28 ноября сообщили в прокуратуре Петербурга. Октябрьский районный суд рассматривал его дело с июля и во вторник признал фигуранта виновным в умышленном уничтожении чужого имущества путём поджога.



Сутягин получил год и девять месяцев в колонии-поселении и остался должен.



«Удовлетворены гражданские иски потерпевших о компенсации ущерба, причиненного преступлением», — сообщили в прокуратуре.

