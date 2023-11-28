В Петербурге отправили в колонию автора пожара в историческом здании. Он оригинально использовал свитер

Реальный срок получил житель Петербурга после манипуляций с зажигалкой и собственным свитером в историческом здании. Рассчитывая свести личные счёты, он сжёг три миллиона рублей.
О приговоре Дмитрию Сутягину 28 ноября сообщили в прокуратуре Петербурга. Октябрьский районный суд рассматривал его дело с июля и во вторник признал фигуранта виновным в умышленном уничтожении чужого имущества путём поджога.
Сутягин получил год и девять месяцев в колонии-поселении и остался должен.
«Удовлетворены гражданские иски потерпевших о компенсации ущерба, причиненного преступлением», — сообщили в прокуратуре.
Согласно материалам, в результате хулиганских действий Сутягина уничтожено имущество шести жильцов коммуналки на Вознесенском проспекте, 18. Общая сумма материального ущерба превысила три миллиона рублей.
Восьмикомнатная квартира в здании, которое является объектом культурного наследия, горела вечером 1 января. Из коммуналки были эвакуированы четверо, ещё шестерых выводили из квартир ниже. По данным МЧС, обгорели 30 квадратных метров обстановки.
О том, что посленовогодний пожар не был следствием неосторожности, стало известно на следующий день. Полицейские задержали по подозрению в поджоге 35-летнего наладчика оборудования кондитерской фабрики, переживавшего сердечную драму. У мужчины не сложились отношения с одной из жительниц коммуналки на Вознесенском.
Сутягин признал вину. По его словам, поругавшись с женщиной, он был очень зол. Снял свитер, поджёг зажигалкой, выждал, пока хорошенько разгорится, повесил его на ручку входной двери и ушёл.